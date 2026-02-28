Ex gieffina copia Helena Prestes: presa una decisione sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore ha fatto molto parlare una decisione presa da un’ex gieffina. Si tratta di Mariavittoria Minghetti, che ha partecipato al noto reality show nel 2024. La donna ha deciso di aprire un canale abbonamento su Instagram. La dottoressa romana ha seguito quanto fatto da Helena Prestes ed altri ex gieffini come Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, che hanno aperto anche loro un canale su Instagram dove pubblicano contenuti esclusivi a pagamento. I fans dovranno pagare 5,99 euro al mese se vorranno seguire le gesta di Mariavittoria Minghetti nel suo canale.

Mariavittoria Minghetti ha aperto un canale abbonamento su Instagram come fatto da altri ex gieffini come Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi. Proprio la dottoressa romana è finita al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni per alcune voci di crisi che hanno travolto la sua storia d’amore con l’ex gieffino senese. Per questo motivo, la donna ha deciso di fare una diretta su Instagram dov’è letteralmente sbottata per smentire tali indiscrezione lanciate da alcuni esperti di gossip. La storia d’amore con Tommaso Franchi sembra procedere nonostante qualche alto e basso.