Ex Dopla, il ritorno della speranza: dal sogno spezzato all’alleanza possibile

Quella che sembrava una favola finita con l’ennesima sconfitta per la comunità operaia di Manfredonia, oggi si riapre con un colpo di scena carico di speranza. Lo stabilimento della ex Dopla non è più soltanto il simbolo di un sogno infranto, ma può diventare l’alba di una nuova alleanza, concreta e virtuosa.

Dopo che la Coopla Green – la cooperativa fondata da 31 ex operai – si era fermata all’offerta di 1.710.000 euro, è intervenuta, a sorpresa, una realtà imprenditoriale pugliese: Palumbo’s di Rutigliano, attiva presso l’ex Terminal Puglia. Una piccola impresa familiare che ha saputo consolidarsi nel tempo grazie al lavoro, al sacrificio e a una visione imprenditoriale capace di unire tradizione e innovazione.

Lorenzo, capostipite dell’azienda, ha già dato prova di apertura al dialogo e alla possibilità di costruire una collaborazione proficua con il territorio: un gesto non scontato in un contesto spesso segnato da chiusure difensive e sfiducia verso l’esterno.

Non è più un imprenditore anonimo, quindi. Palumbo’s si presenta con una gestione familiare, concreta, discreta, ma con obiettivi ambiziosi, che si intrecciano sorprendentemente con gli ideali della Coopla Green. Due mondi distinti che parlano però la stessa lingua: quella del lavoro, della dignità, della voglia di costruire.

Palumbo’s porta con sé una visione industriale già sperimentata, fatta di investimenti sul territorio e capacità di crescere senza perdere il contatto con la comunità. La Coopla Green, dal canto suo, ha dimostrato di avere cuore, competenza e un progetto solido: stoviglie in bioplastica, sostenute da crowdfunding, mutui, fondi personali e il supporto di Legacoop Puglia.

Se il silenzio che inizialmente aveva avvolto l’asta si colma oggi di prospettive condivise, possiamo davvero credere in un rilancio intelligente dello stabilimento, dove la solidità di Palumbo’s si intreccia con la passione sociale e ambientale della cooperativa.

Serve pazienza, buona volontà, capacità di ascolto. Ma oggi ci sono tutte le condizioni per costruire un patto forte e credibile: Palumbo’s offre competenza gestionale e mezzi; Coopla Green porta in dote esperienza, legame con il territorio e una visione etica dell’impresa. Insieme possono restituire a Manfredonia ciò che sembrava perduto: lavoro stabile, coesione sociale, dignità.

Non è più solo una speranza, ma una possibilità concreta: vedere la ex Dopla tornare a vivere come luogo di produzione, occupazione e sviluppo sostenibile. Le istituzioni locali e regionali devono cogliere questa opportunità e sostenerla apertamente, dichiarando che questa è la direzione: trasparenza, sostenibilità, partecipazione, responsabilità.

Nel silenzio iniziale, ora risuona una nuova voce: quella di una comunità che, insieme a imprenditori coraggiosi e lavoratori determinati, può scrivere un nuovo capitolo. Una storia di Sud che non si arrende e che sceglie la via della collaborazione per realizzare, finalmente, un sogno collettivo.

Angelo Riccardi

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 14 novembre 2011 nell’elenco dei Pubblicisti n. 145000