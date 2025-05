[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Europa Verde: Vigilanza ferma e impegno costante per la tutela di Baia Zaiana

Europa Verde esprime profonda preoccupazione e netta contrarietà rispetto alle posizioni recentemente espresse da esponenti politici di diversi partiti riguardo alla delicata situazione di Baia Zaiana, area naturale di straordinario valore paesaggistico e ambientale, tristemente nota per le gravi manomissioni subite nel corso degli anni.

A seguito degli interventi delle forze dell’ordine e della magistratura, emergono con chiarezza le responsabilità di chi, con superficialità o con dolo, ha consentito la compromissione dell’integrità di questa zona, ignorando ripetuti segnali di allarme e consentendo l’alterazione di un ecosistema fragile e prezioso. Europa Verde ribadisce con forza che Baia Zaiana deve rimanere un’area selvaggia, preservata nella sua unicità, e non può essere destinata a trasformarsi nell’ennesima area turistica massificata e degradante, come purtroppo è avvenuto in molte altre località del nostro Gargano.

Ribadiamo che l’accessibilità all’area deve essere regolamentata con rigore e responsabilità. Non è accettabile utilizzare a pretesto la necessità di accesso per motivi di soccorso per giustificare un’apertura indiscriminata al pubblico, come se fosse equiparabile alla possibilità di garantire il passaggio di ambulanze sulla cima del Cervino. Tale ragionamento, oltre a essere fuori luogo, apre la strada a nuove e pericolose concessioni che metterebbero ulteriormente a rischio la fragile integrità ambientale.

L’area di Baia Zaiana necessita di un piano di recupero serio e affidato a professionisti competenti e qualificati, non di interventi improvvisati o dettati da logiche di interesse economico. Parliamo di un patrimonio naturale che è stato sfregiato negli anni, in gran parte a causa dei silenzi colpevoli della politica locale e regionale, che attraverso una pericolosa segmentazione delle responsabilità ha creato “praterie” di interesse privato a discapito della tutela collettiva.

Europa Verde esorta i consiglieri regionali a esercitare con rigore e trasparenza il proprio ruolo ispettivo e di controllo, indagando a fondo sulle ragioni per cui gli uffici competenti non hanno mai dato seguito ai numerosi appelli e denunce delle associazioni ambientaliste, che da anni segnalano il rischio irreparabile di danni ambientali.

Al Comune di Peschici chiediamo di agire con urgenza e responsabilità revocando tutte le autorizzazioni concesse all’attuale lido, almeno fino al completamento dell’iter giudiziario in corso, per evitare ulteriori danni irreversibili al territorio.

Europa Verde conferma il proprio impegno costante e intransigente a fianco delle associazioni ambientaliste, convinta che la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale non possano essere meri slogan o dichiarazioni di principio, ma debbano tradursi in azioni concrete e scelte politiche coraggiose. Solo così potremo garantire che Baia Zaiana e l’intero Gargano conservino la loro straordinaria bellezza e integrità ambientale per le generazioni future.

Il coportavoce di Europa Verde provinciale Europa Verde Foggia

Avv. Innocenza Starace dott. Vincenzo Rizzi