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Estate Castelluccese 2026, i sapori della tradizione protagonisti di un mese di eventi





L’Estate Castelluccese 2026 sarà anche un viaggio nei sapori che raccontano l’identità di una comunità. Accanto agli appuntamenti culturali, musicali e ricreativi, il cartellone promosso dal Comune di Castelluccio Valmaggiore dedica ampio spazio alle tradizioni enogastronomiche, affidando alle associazioni, alle attività commerciali e ai volontari il compito di custodire e tramandare ricette, prodotti e momenti di convivialità che rappresentano il cuore della cultura locale.

Ad aprire il calendario gastronomico sarà, sabato 1° agosto, la Seconda Festa del Ringraziamento degli Agricoltori, una giornata dedicata al lavoro nei campi, ai prodotti della terra e al legame profondo tra la comunità castelluccese e la sua vocazione agricola.

Nel corso del mese si alterneranno numerosi appuntamenti pensati per valorizzare la cucina tradizionale e le produzioni locali. Martedì 4 agosto sarà la volta di “Per Maria”, con degustazioni e musica dal vivo, mentre venerdì 7 agosto la Pro Loco proporrà la 5ª Festa delle Pettole, dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione popolare. Domenica 9 agosto tornerà uno degli eventi più attesi dell’estate, la 48ª Sagra della Pasta a Mano, che da quasi mezzo secolo celebra un’antica lavorazione tramandata di generazione in generazione e rappresenta uno degli appuntamenti identitari della comunità. Il giorno successivo, lunedì 10 agosto, spazio a “Pizzando sotto le stelle”, mentre martedì 11 agosto Piazza Marconi ospiterà “Antichi Sapori in Piazza”, iniziativa che abbinerà le eccellenze gastronomiche locali a momenti di spettacolo e intrattenimento.

Il percorso tra i sapori proseguirà giovedì 13 agosto con la XXIII edizione di “Porchetta in Piazza”, manifestazione ormai storica dell’estate castelluccese, capace di richiamare ogni anno numerosi visitatori. Dopo i festeggiamenti patronali in onore di San Rocco, il calendario continuerà martedì 18 agosto con “Sauzicchj’ e Turcniell alla Brace”, dedicato ai sapori della tradizione contadina, giovedì 20 agosto con “Fish & Chips”, venerdì 21 agosto con la Panzerottata in Piazza e si concluderà domenica 23 agosto con “Taralluzz’ e Vin”, iniziativa organizzata dalla Fraternita di Misericordia che unirà gastronomia e solidarietà in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico.

Più che semplici occasioni di degustazione, questi appuntamenti rappresentano un patrimonio culturale fatto di ricette, gesti, relazioni e memoria collettiva. Ogni piatto racconta una storia, valorizza le produzioni del territorio e contribuisce a mantenere vive tradizioni che continuano a essere un elemento distintivo dell’identità castelluccese.

“La nostra cucina – dichiara il sindaco Pasquale Marchese – è parte integrante della storia di Castelluccio Valmaggiore. Attraverso questi eventi vogliamo valorizzare il lavoro delle associazioni, delle attività locali e di tutti coloro che custodiscono ricette e tradizioni tramandate nel tempo. L’enogastronomia non è soltanto un elemento di attrazione turistica, ma rappresenta un modo autentico per raccontare il nostro territorio e rafforzare il senso di appartenenza della comunità”.