Estate al capolinea: da giovedì aria artico marittima sulla Puglia

ESTATE AL CAPOLINEA: DA GIOVEDI ARIA ARTICO MARITTIMA SULLA PUGLIA.

Vi presento “Boris” la vasta Bassa Pressione di stampo artico marittima, adesso sul nord Europa (B) che tra qualche ora valicherà le Alpi per poi arrivare nella giornata di giovedì sulla nostra Regione.

#Crollo termico di stampo quasi autunnale con temperature massime che nel prossimo week-end non supereranno i 20°C oltre a tanta pioggia in arrivo dalla giornata di #Venerdi e per buona parte del fine settimana.

Brutto e repentino scossone all’estate 2024 e non è chiaro se sarà un congedo definitivo (molto probabile) oppure solo un break momentaneo (molto meno probabile). Intanto riassaporeremo, soprattutto la sera, manica lunga e felpa per i prossimi 10 giorni a partire da venerdì.

MeteoPuglia in Foto