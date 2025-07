[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Esercito nel quartiere Ferrovia: il Ministero della Difesa apre una speranza, ora tocca al Viminale

Il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia ha reso noto che, nei giorni scorsi, è stata formalmente trasmessa al Ministero della Difesa una petizione popolare sottoscritta da circa 3.000 cittadini, in cui si chiedeva, tra le altre misure, la presenza dei militari dell’operazione “Strade Sicure” nell’area del quartiere Ferrovia di Foggia, a supporto delle forze dell’ordine già operative sul territorio.

Una notizia che fa ben sperare: il 1° luglio, il Ministero della Difesa ha ufficialmente risposto all’istanza, confermando la ricezione e la trasmissione del documento alle autorità competenti. Questo il contenuto del riscontro ricevuto: “Nel confermare la sensibilità e l’attenzione di questo Dicastero per qualunque elemento afferente la sicurezza dei cittadini, si rileva che la situazione segnalata sia di competenza del Prefetto di zona che dispone l’impiego del personale militare dell’Operazione Strade Sicure, ovvero del Ministero dell’Interno al quale, per le valutazioni del caso, si è provveduto ad inoltrare la segnalazione”.

La richiesta, dunque, ora è nelle mani del Prefetto e del Ministero dell’Interno.

Si tratta di un passaggio importante che conferma quanto la situazione nel quartiere Ferrovia non sia più solo una questione locale, ma un tema di rilevanza nazionale sotto il profilo della sicurezza urbana, della coesione sociale e della dignità dei residenti.

Il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia, ringraziando tutti i cittadini che hanno sostenuto e firmato la petizione, ribadisce che continuerà con determinazione il proprio impegno civico, senza lasciarsi scoraggiare: “Non ci fermeremo. Negli ultimi due giorni, centinaia di residenti hanno riconosciuto il nostro ruolo attivo per il quartiere Ferrovia, dimostrando che se negli ultimi anni si è mosso qualcosa, è soprattutto merito delle segnalazioni pubblicate da Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia. In seguito ai tantissimi commenti, messaggi pubblici e privati che ci sono arrivati in queste ore, vogliamo dirlo chiaramente: non ci fermeremo. Nessuno, in una repubblica democratica, può dirci cosa possiamo o non possiamo fare”.

Il gruppo proseguirà le segnalazioni e le attività pubbliche a tutela della vivibilità del quartiere e della dignità delle famiglie, dei commercianti, dei lavoratori e dei bambini che ogni giorno abitano una zona della città che merita rispetto e attenzione.