Eros Ramazzotti rompe il silenzio sulla ex Dalila: “Sono sereno”

La relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, che solo pochi mesi fa sembrava solida e piena di promesse, è ufficialmente giunta al termine. La notizia della loro separazione, circolata per diverse settimane, è stata confermata dalla stessa ragazza attraverso un post su Instagram in cui Dalila si è sfogata senza troppi peli sulla lingua.

Eros Ramazzotti: i post sibillini

Riguardo alla faccenda, in un primo momento, Eros Ramazzotti ha preferito non dire nulla ma in seguito allo sfogo da parte di Dalila, il cantante ha fatto sui social alcune dichiarazioni che potrebbero ricollegarsi alle sue ultime vicende sentimentali. Bisogna tuttavia precisare come l’artista non abbia menzionato affatto l’ex compagna, quindi qualsiasi presunto riferimento all’ex è solo una congettura. Qui di seguito riportiamo alcune frasi di Eros: “La rabbia prolungata danneggia il fegato” e “No a tutte le guerre, nessuna esclusa”.

La serenità di Eros

Il settimanale Oggi ci offre però qualche novità, riportando altre dichiarazioni di Eros Ramazzotti riguardo alla passata relazione con la Gelsomino: “Sono molto sereno. Non ho altro da dire”. Secondo quanto riportato dal magazine, pare che ci sia stato un terzo incomodo: un’altra donna. Tuttavia, al momento, non possiamo dare certezze neanche su questo rumor.

L’affetto per Michelle

L’unica sicurezza per Eros è a momento rappresentata dall’affetto e dalla stima che nutre nei confronti dell’ex moglie Michelle Hunziker, una fonte di conforto per il cantante: “È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate”. una frase che conferma lo stupendo rapporto d’amicizia tra i due. C’è anche qualcosa di più? E chi può dirlo? Sicuramente i fan di entrambi ci sperano ancora!