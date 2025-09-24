Andrea Bocelli compie 66 anni, emergono eredità, segreti e truffe

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunedì 22 settembre, Andrea Bocelli ha compiuto 67 Anni: ecco i tradimenti, le eredità, i segreti della famiglia la pallonata artefice del suo destino. Tutta la verità del tenore viene a galla. Egli ha avuto problemi familiari è salito ai primi posti musicali. Ricordiamo inoltre la truffa del vino a la pallonata che cambiò il corso della sua vita

Andrea Bocelli è nato il 22 settembre 1958 a Lajatico, in Toscana

Dotato di una voce che spazia dalla lirica al pop. Un grande tenore, colpito da un glaucoma congenito e vittima di un incidente che progressivamente lo hanno reso cieco a soli 12 anni. Tuttavia la sua tenacia e determinazione lo porta al successo mondiale, ha preso parte a “World Meeting on Human Fraternity 2025”, tenutosi a Roma e in Vaticano qualche giorno fa.

Con lui hanno partecipato star internazionali come Pharrell WilliamsJohn Legend, Karol G, Jennifer Hudson. Edi Aringhieri e Alessandro Bocelli erano possedevano un’azienda agricola e in un’azienda producevano macchine agricole. Andreao ha un fratello che si chiama Alberto. Andrea Bocelli: “Dissero a mia mamma che potevo al massimo cantare ai matrimoni. L’IA? Non mi fa paura il progresso, ma l’uomo“.

Bocelli per un glaucoma congenito, è ipovedente dalla nascita

A sei anni, in un collegio, impara il Braille. Il tenore, da bambino vedeva le ombre o le sagome degli oggetti, la vista gli mancherà completamente a 12 anni per una pallonata sugli occhi durante una partita di calcio. Il tenore ama la musica si laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa ed è diplomato in canto lirico al Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia.

Cantando in varie chiese della provincia di Pisa e si esibisce in un pianobar. Pubblica il primo 45 giri, “Amico mio/Quando” nel 1982 . Nel 1992, Zucchero lo ingaggia per un demo di “Miserere” che doveva essere destinato a Pavarotti: il maestro lo adora e lo invita al suo gala di beneficenza. Nel 1994, Andrea vince il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone “Il mare calmo della sera” e inizia il suo successo 15 album solisti, tra cui il mitico “Romanza” del 1997 che vende milioni di copie.

Gerardina Trovato e Andrea Bocelli prima insieme e “Ora non mi parla più, nemmeno al telefono”

L’anno dopo, propone “Con te partirò”, classificandosi quarto. Tra le sue canzoni più note c’è anche “Vivo per lei”, in duetto con Giorgia. Bocelli, canta con Zucchero Fornaciari, partecipa all’evento di beneficienza di Michael Jackson, intitolato “Michael Jackson & Friends” oltre al Festival Lirico Arena di Verona nel 2001. Si esibisce alla Carnegie Hall di New York in un triplice concerto acustico e, vince anche il Premio Vittorio De Sica.

Nel 2010, il tenore ha ottenuto la sua stella nella Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Oltre a svariate collaborazioni, riconoscimenti ed eventi internazionali, Andrea Bocelli, nel 2022, pubblica il libro intitolato “In cammino. Diario di un pellegrino” e il 25 ottobre del 2024 esce “Duets – The Highlights”, l’album che raggruppa oltre 32 collaborazioni fatte con diversi artisti internazionali. 90 milioni di dischi venduti, è considerato l’artista classico vivente più ricco – e sì, ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame dal 2010.

La vita privata

Due Matrimoni, quattro Figli e Duetti da Brividi. Se la musica è il suo regno, la famiglia è il suo tallone d’Achille. Andrea Bocelli sposa nel 1992 Enrica Cenzatti, conosciuta in un pianobar: da lei nascono Amos (1995) e Matteo (1997), entrambi eredi del talento paterno. Matteo, in particolare, è la star di famiglia: duetta con papà in “Fall on Me” dal 2018 e ha un album solista che scalda i cuori.

Sposa Enrica naufraga nel 2002, si vocifera di possibili tradimenti. Quindi Veronica Berti, manager e musa: si conoscono nel 2002, lei ha 17 anni meno di lui (lui ne ha 44, lei 27). La coppia dà alla luce a Virginia, che a 10 anni già duetta con lui in “Hallelujah”. Si Sposa nel 2014 e la nuova famiglia vive in un ex hotel a Forte dei Marmi. Rumors non confermati parlerebbo di tensioni con l’ex moglie per l’eredità.

“Abbiamo rischiato di lasciarci, lei stava sempre al telefono e non mi dedicava più tempo“. La coppia è molto affiatata, ospite di Mara Venier e, a Domenica In, hanno raccontato il loro incontro. Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti sono insieme da più di 20 anni e, hanno vissuto anche loro alcuni momenti di crisi, uno in particolare, lo hanno ricordato proprio a Domenica In.

Il tenore e la moglie hanno raccontato a Mara Venier: “Qualche tempo fa, abbiamo rischiato la crisi per la prima Amos, Matteo e Virginia sono i tre figli di Andrea Bocelli e sono le persone più importanti della sua vita”.

