Equinozio d’autunno, quando ci sarà? Miti e misteri

COSA E’ L’EQUINOZIO D’AUTUNNO

L’equinozio si verifica due volte l’anno, con l’arrivo della primavera e dell’autunno, e determina una singolare condizione: la medesima durata del giorno e della notte. L’equinozio è un fenomeno astronomico dovuto al moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole: quando si verifica, il Sole si trova allo zenit rispetto all’Equatore e i suoi raggi colpiscono perpendicolarmente il Pianeta.

Per il 2024, l’equinozio d’autunno si verificherà domenica 22 settembre alle 12.43 del fuso UTC, ovvero alle 14.43 del fuso italiano considerando l’ora legale.

MITI E TRADIZIONE

Stonehenge è il fulcro dei misteri legati al solstizio e all’equinozio. Le pietre che lo compongono sono, infatti, allineate in corrispondenza dei punti in cui il Sole sorge in quei giorni. Per questo, è stato ipotizzato che il sito fosse un antico osservatorio astronomico.

Per i greci l’equinozio d’autunno rappresentava l’eterna lotta tra la luce e le tenebre e, proprio in questo periodo, si tenevano numerose celebrazioni per ricordare il rapporto tra la vita e la morte.

Maya e Aztechi, dei formidabili astronomi, già sapevano riconoscere equinozi e solstizi.

Per le civiltà del Nord Europa, questi giorni venivano solitamente celebrati con grandi fuochi, accesi fino a notte fonda, sia per festeggiare la ricchezza dei raccolti che per demonizzare l’arrivo della stagione più fredda.