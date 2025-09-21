[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Equinozio d’autunno, finisce l’estate astronomica

Nella giornata di lunedì 22 settembre avremo l’ingresso nell’Autunno astronomico e la fine dell’Estate astronomica, in quanto attorno alle ore 20:20 avremo L’Equinozio d’Autunno.

Come per l’equinozio di primavera, l’equinozio d’autunno è il momento in cui nessuno dei due poli è proiettato nella direzione del Sole, e in questo modo i raggi solari sono esattamente perpendicolari (con un angolo di 90 gradi) all’Equatore.



