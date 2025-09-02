CinemaManfredonia

Enzo e Troppo Cattivi 2 al Cinema San Michele di Manfredonia

Redazione2 Settembre 2025
Enzo e Troppo Cattivi 2 al Cinema San Michele di Manfredonia

ENZO

Programmazione

Giovedì 4 settembre ore 20:30

Venerdi 5 settembre CHIUSO

Sabato 6 settembre CHIUSO

Domenica 7 settembre ore 20:30

Lunedi 8 settembre ore 20:30

Martedì 9 settembre ore 20:30

Mercoledì 10 settembre ore 20:30

PREZZO UNICO € 5,00

TROPPO CATTIVI 2

Programmazione

Giovedì 4 settembre ore 18:30

Venerdi 5 settembre CHIUSO

Sabato 6 settembre CHIUSO

Domenica 7 settembre ore 18:30

Lunedi 8 settembre ore 18:30

Martedì 9 settembre ore 18:30

Mercoledì 10 settembre ore 18:30

PREZZO UNICO € 5,00

