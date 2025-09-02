CinemaManfredonia
Enzo e Troppo Cattivi 2 al Cinema San Michele di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Enzo e Troppo Cattivi 2 al Cinema San Michele di Manfredonia
ENZO
Programmazione
Giovedì 4 settembre ore 20:30
Venerdi 5 settembre CHIUSO
Sabato 6 settembre CHIUSO
Domenica 7 settembre ore 20:30
Lunedi 8 settembre ore 20:30
Martedì 9 settembre ore 20:30
Mercoledì 10 settembre ore 20:30
PREZZO UNICO € 5,00
TROPPO CATTIVI 2
Programmazione
Giovedì 4 settembre ore 18:30
Venerdi 5 settembre CHIUSO
Sabato 6 settembre CHIUSO
Domenica 7 settembre ore 18:30
Lunedi 8 settembre ore 18:30
Martedì 9 settembre ore 18:30
Mercoledì 10 settembre ore 18:30
PREZZO UNICO € 5,00