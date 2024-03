Enrico Mentana passa al NOVE? L’idea a Che tempo che fa

Enrico Mentana passa al NOVE? E’ questa l’idea che è emersa nella puntata di oggi di Che tempo che fa Fabio Fazio ha intervistato il noto giornalista di La7 dalla sua lunga carriera tra Rai, Mediaset e La7 per poi parlare delle sempre più insistenti voci che lo vorrebbero proprio sul NOVE, che ora ospita Fazio dopo l’esodo dalla Rai. Mentana ha dichiarato: “Ho fatto l’1, il 5, faccio il 7, finirò la tabellina”.

Per la prima volta il giornalista è sbarcato sul NOVE come ospite di Fazio ed Enrico Mentana ha scherzato sulle voci che lo vedrebbero approdare alla rete di proprietà della Warner Bros: “Stasera esaudisco il sogno di chi dice “Mentana passa al NOVE”. Ho fatto l’1, il 5, faccio il 7, finirò la tabellina”. Fazio aggiunge scherzosamente “Dopo il 9 c’è lo 0, però” e Mentana risponde prontamente “No, l’11, non zero”.

Enrico Mentana passa al NOVE? L’intervista da Fabio Fazio

Enrico Mentana commenta da Fazio la “nuova narrazione” voluta dalla Rai mostrando la sua titubanza “Racconto ciò che succede, faccio da mediatore tra il flusso di notizie e ciò che succede.”

Il direttore di TgLa7 poi parla delle sue Maratone e della difficoltà avute nella maratona per raccontare l’11 settembre, non sapendo cosa sta succedendo.

“Enrico verrà sempre…”

“Non ho ancora visto il contratto!”



– @fabfazio con Enrico Mentana a #CTCF😄 pic.twitter.com/bAGN8nQ3HC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 24, 2024

