Endless Love anticipazioni di oggi 15 aprile: incredibile scoperta di Emir

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Emir, determinato a trovare sua moglie Nihan, si scontra con l’ostacolo del telefono spento di lei. Tuttavia, grazie all’aiuto tempestivo di Asu, scopre che Nihan si era recata presso la fondazione “Figli del sole”. Senza perdere un istante, Emir si dirige verso la struttura. Lungo il percorso, si imbatte in una situazione insolita: una deviazione poco segnalata che confonde numerosi automobilisti diretti verso la strada principale.

Deciso a seguire le tracce di Nihan, Emir ripercorre il medesimo cammino fino a scoprire una baita abbandonata. Qui, fa una scoperta scioccante: sia sua moglie che Kemal si erano rifugiati lì poche ore prima. La sua espressione si fa cupa mentre rimprovera Ozan per l’incendio della barca di Salih, ma al contempo ammira la sua determinazione nel perseguire i propri desideri.

Anticipazioni Endless Love lunedì 15 aprile 2024

La tensione aumenta quando Nihan li sorprende a confabulare, percependo la manipolazione di Emir nei confronti del fratello. I sospetti di Nihan si rafforzano ulteriormente quando Ozan cerca maldestramente di nasconderle una bruciatura sul palmo della mano.

In seguito, durante un incontro con Salih, Nihan viene a conoscenza dell’incendio e, mettendo insieme i pezzi del puzzle, capisce che l’autore del rogo è proprio Ozan. Profondamente indignata, Nihan si rivolge a lui con fermezza, pregandolo di non farsi coinvolgere ulteriormente da Emir e di lasciare in pace Zeynep.