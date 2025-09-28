Emma Marrone ed Elodie: è gelo, l’episodio avvenuto a Napoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gelo tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi nel backstage di Una Nessuna Centomila sta alimentando nuove voci sul loro rapporto. L’episodio, emerso a Napoli durante lo spettacolo benefico dedicato al sostegno dei centri antiviolenza italiani, sarebbe stato testimoniato da chi era dietro le quinte: tra le due grandi voci della musica italiana, un “gelo totale” che ha sorpreso colleghi e addetti ai lavori. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Emma ed Elodie si sarebbero salutate a malapena, suscitando interrogativi circa una possibile riappacificazione non ancora avvenuta, nonostante in passato le due artiste avessero sempre parlato di stima reciproca.

Piazza del Plebiscito la cornice della diatriba

Sul palco di Piazza del Plebiscito il clima era invece livellato dall’esibizione di star come Noemi, Malika Ayane, Paola Turci e Francesca Michielin. Dietro le quinte, però, i volti rimanevano tesi: una conferma del divario che, secondo alcuni, non sarebbe stato completamente sanato. Elodie, in passato, aveva riconosciuto di aver deluso Emma dopo aver scelto strade diverse, ricordando come entrambe si vogliano bene ma abbiano vie separate.

Il legame tra le due nacque ad Amici, con Emma mentore di Elodie e la firma di Tutta colpa mia per Sanremo. Oggi, resta da vedere se la distanza sia solo temporanea o segnali una nuova fase della loro storia professionale e personale.