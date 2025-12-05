Emanuela Orlandi: perquisita l’abitazione di Mario Meneguzzi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Emanuela Orlandi è una ferita aperta nella coscienza italiana. Dal 22 giugno 1983, quando la quindicenne cittadina vaticana svanì nel nulla dopo una lezione di musica, si sono alternati scenari che vanno dal terrorismo internazionale ai servizi segreti, dalla Banda della Magliana ai misteri del Vaticano. Oggi, oltre quarant’anni dopo, l’inchiesta torna a spostare il fuoco all’interno della famiglia: la Procura di Roma ha disposto la perquisizione della casa di villeggiatura di Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela, a Torano, in provincia di Rieti. Secondo quanto si legge nel decreto, Meneguzzi viene indicato come parte di una “ipotesi investigativa, ma non l’unica, che lo vede coinvolto nella sparizione” della nipote. Si tratta di un passaggio che, sul piano simbolico e processuale, pesa come un macigno. Per la prima volta il nome dello zio entra in un atto giudiziario con un ruolo attivo rispetto alla scomparsa, e non solo come figura laterale delle trattative con i presunti rapitori. La villetta di Torano, già più volte citata nelle ricostruzioni giornalistiche come luogo di vacanza della famiglia, diventa così un potenziale crocevia di elementi utili alle indagini: documenti, tracce biologiche conservate nel tempo, appunti, corrispondenze, agende. Non è detto che tutto questo esista davvero o che conduca a una verità definitiva, ma il segnale che arriva dai magistrati è chiaro: la “pista familiare” non è più un semplice sfondo, è un capitolo aperto d’ufficio.

La perquisizione a Torano e l’ombra lunga della “pista familiare”

Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, la perquisizione nella villa di Torano non è avvenuta oggi ma nei mesi scorsi, nel solco della nuova ondata di attività investigativa avviata dalla Procura di Roma. L’atto è stato firmato dal pm che coordina il fascicolo e fotografa una realtà densa di interrogativi: perché tornare proprio ora sulla figura di Mario Meneguzzi? E soprattutto, che cosa ha portato gli inquirenti a ritenere necessario un intervento così invasivo in un’abitazione privata, dopo decenni in cui il focus era rimasto altrove?

Nel decreto, stando a quanto riportato da testate come la Repubblica, i magistrati chiariscono che quella su Meneguzzi è un’ipotesi tra le altre, non l’unica strada al vaglio. È un modo per dire che lo scenario rimane complesso e stratificato: le piste che chiamano in causa ambienti religiosi e vaticani restano sul tavolo, così come gli antichi filoni che collegavano il sequestro di Emanuela ad altri misteri italiani di quegli anni. Ma che il nome dello zio compaia nero su bianco come possibile persona coinvolta nella sparizione (al momento nessuna sicurezza, chiariamolo!) segna un salto di livello rispetto alle vecchie indiscrezioni televisive o ai sospetti ventilati da singoli commentatori.

La villa di Torano, nella memoria pubblica, è sempre stata un luogo-simbolo: la casa di campagna della famiglia, il rifugio fuori Roma, lo scenario di racconti e smentite. Oggi diventa anche un campo di indagine scientifica. Gli inquirenti, da quanto trapela, hanno cercato documentazione storica, tracce del passato, elementi che possano incastrarsi nel mosaico degli anni Ottanta: lettere, filmati, appunti, vecchi numeri di telefono, magari un’agenda dimenticata in un cassetto. La domanda di fondo resta la stessa: quella casa può contenere qualcosa che racconti retrospettivamente i giorni, le ore, le telefonate successive alla scomparsa di Emanuela?

In parallelo, la famiglia Orlandi e i parenti di Meneguzzi respingono con forza questa impostazione. Il fratello di Emanuela, Pietro, parla da tempo di depistaggi continui ogni volta che l’attenzione viene spostata dalla pista vaticana ad altri scenari. Nella sua lettura, il rischio è quello di confondere ancora una volta l’opinione pubblica con ipotesi che non reggono alla prova dei fatti, mentre si allontana il faro da ambienti che, in teoria, avrebbero avuto il potere di far sparire una ragazza al centro di Roma senza lasciare tracce. Anche il figlio di Mario Meneguzzi ha più volte definito “bugie” le accuse contro il padre, rivendicando il ruolo di sostegno che lo zio avrebbe avuto per la famiglia nei giorni del dramma.

Il contesto emotivo, quindi, è incandescente. Da un lato la Procura che, dopo oltre quarant’anni, decide di cristallizzare in un atto la possibilità che un familiare abbia un ruolo nella vicenda. Dall’altro, chi nei Meneguzzi vede solo vittime collaterali di una macchina del sospetto che si alimenta di ciclica esposizione mediatica. In mezzo, come sempre, resta l’enigma di Emanuela, le sue foto sorridenti, la sua presunta voce registrata nelle telefonate degli altrettanti presunti rapitori, le piste internazionali che si intrecciano e si contraddicono.

Questa nuova fase delle indagini rischia anche di ridefinire i confini tra verità giudiziaria e verità mediatica. Per decenni, la figura dello zio è stata evocata da trasmissioni televisive, docu-serie e speciali d’inchiesta, spesso senza che ciò trovasse una corrispondenza formale negli atti della Procura. Oggi accade il contrario: sono i magistrati a mettere nero su bianco che esiste una pista che lo vede coinvolto, e i media rincorrono le poche righe del decreto per riempire di contenuti un quadro probatorio che, allo stato, resta segreto. È un ribaltamento sottile ma decisivo: non è più il talk-show a dettare l’agenda, è il documento giudiziario a creare la notizia.

Resta il nodo più delicato: che cosa significa, concretamente, “ipotesi investigativa” in un caso che ha già bruciato decine di scenari? Significa che, allo stato, non ci sono accuse formali né tantomeno condanne, ma che gli inquirenti ritengono doveroso verificare fino in fondo ogni potenziale collegamento, anche quando tocca il perimetro intimo di una famiglia già massacrata dal dolore e dall’esposizione mediatica. Significa anche che nulla di quanto trapela oggi va scambiato per una verità definitiva, ma nemmeno archiviato con superficialità come l’ennesima pista destinata a perdersi.

A livello di percezione collettiva, la perquisizione riaccende un interrogativo che accompagna il caso Orlandi da sempre: c’è qualcuno, dentro o fuori il Vaticano, che conosce la verità e non l’ha mai detta? La nuova attenzione su Mario Meneguzzi potrebbe essere letta in due modi opposti: o come un tentativo di avvicinarsi finalmente a quel nucleo di silenzi, oppure, come sostengono i critici di questa pista, come un’altra manovra per spostare il mirino lontano dai palazzi sacri. L’unica cosa certa è che il tempo non ha cancellato il bisogno di chiarezza: ogni passo dei magistrati viene pesato e discusso, ogni parola del decreto scandagliata come se potesse nascondere una chiave mancante.

Fra faldoni che si allungano, testimonianze che si sedimentano, documenti che riemergono dagli archivi, questa perquisizione nella villa di Torano segna un nuovo scarto narrativo nel romanzo giudiziario più lungo della nostra cronaca nera. Se porterà a qualcosa di concreto o resterà l’ennesimo capitolo sospeso, lo diranno i prossimi mesi. Per ora, una cosa è evidente: il nome di Mario Meneguzzi è entrato ufficialmente nella storia processuale del caso Orlandi, e da oggi sarà impossibile raccontare questo mistero senza passare anche per quella casa di villeggiatura che le indagini hanno scelto di scandagliare centimetro per centimetro.