Elodie e Iannone in crisi: “Lui l’avrebbe tradita”

Elodie e Andrea Iannone sembrano attraversare un periodo di crisi, secondo le ultime indiscrezioni di gossip. I due, ormai insieme da circa due anni, avevano mostrato una relazione solida, ma negli ultimi mesi si sono notate alcune crepe. L’ultimo avvistamento pubblico risale a due mesi fa, quando il pilota di MotoGP applaudiva la cantante durante un suo concerto a San Siro. Tuttavia, da allora, non ci sono state foto di coppia né apparizioni insieme sui social, alimentando i sospetti di una crisi in corso.

Marzano rivela lo scoop tra Elodie e Iannone

A rivelare i dettagli è Deianira Marzano, che parla di tensioni tra i due, causate dal presunto ritrovamento di messaggi sul telefono di Elodie da parte di Andrea Iannone. Nonostante ciò, sembra che non ci siano ancora intenti di separazione definitiva, anche se i segnali di allontanamento sono evidenti: niente più like reciproci e immagini di coppia condivise sui social, con Elodie in vacanza al mare e Iannone in montagna, in momenti distinti.

Il rapporto tra la cantante e il motociclista aveva avuto inizio in un momento delicato, dopo le turbolente relazioni passate di entrambi, tra cui quella di Elodie con Marracash e quella di Andrea con Belen Rodriguez. Ora, però, le tensioni sembrano aver messo alla prova la loro storia, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.