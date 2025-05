Andrea Iannone racconta come è nato l’amore con Elodie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Iannone, il noto pilota di Vasto, ha recentemente condiviso per la prima volta la storia d’amore con Elodie, svelando dettagli intimi e curiosità sulla loro relazione, nata nel modo più naturale e spontaneo. Durante il podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, il 35enne ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha raccontato come il sentimento tra lui e la cantante sia sbocciato in modo inatteso, a partire da un semplice momento di conversazione a bordo piscina.

Un amore iniziato in Puglia

L’amore tra i due è iniziato in Puglia, dove si trovavano entrambi per una vacanza. Andrea ricorda di aver conosciuto Elodie in una terrazza al Park Hyatt, prima di un invito di amici comuni, Diletta e Luca. La cantante non era molto contenta della sua presenza, perché c’era solo una sedia libera vicino a lei, e non aveva rivolto a Iannone nemmeno una parola. Tuttavia, il loro primo approccio ufficiale avvenne durante una cena con amici, quando Andrea, con un tono scherzoso, le chiese se volesse unirsi a lui. La risposta di Elodie fu negativa, ma il loro vero incontro avvenne la settimana successiva in Puglia, durante il compleanno del fotografo Giampaolo Sgura.

In quella occasione, Elodie si affacciò dal balcone e Andrea la salutò chiamandola “sergente”. Successivamente, si ritrovarono a bordo piscina, dove parlarono e trascorsero tutta la vacanza insieme, come se fossero insieme da anni. L’episodio ha rappresentato una vera folgorazione per entrambi, consolidando un sentimento che dura ormai dal 2022, anno in cui i due sono diventati una coppia inseparabile. Elodie ha recentemente dichiarato che questa relazione rappresenta la storia più importante della sua vita, confermando quanto il loro legame sia speciale e autentico.