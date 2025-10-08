Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno insieme?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Canalis, 47 anni, continua a convivere con i riflettori tra vita privata e lavoro. Recentemente è stata paparazzata a Milano con Alvise Rigo, 32, ex rugbista diventato protagonista su Netflix di due prodotti. Non è una conferma ufficiale, ma le foto del settimanale Chi mostrano una complicità che va oltre l’amicizia: una notte in hotel e una mattina successiva insieme, poi via in moto con l’ex sportivo. Canalis, che dopo il matrimonio finito con Brian Perri è single, sembra trovare in Alvise un compagno di momenti.

La riservatezza di Elisabetta Canalis

Non manca però la riflessione sul ruolo dei social. Nei giorni scorsi Elisabetta ha spiegato a Chi di non mettere online tutta la sua vita, modulando ciò che mostra anche per proteggere Skyler Eva, sua figlia di 10 anni. La showgirl ha sottolineato che i giovani cercano informazione sui social e che l’odio è diffuso: “La spazzatura è ovunque, anche nel gossip”. Ha anche raccontato che sua figlia legge i commenti e che lei le ha insegnato a non credere a tutto ciò che si legge: alcuni scrivono soltanto cattiverie e bugie. Per Canalis non serve isolarsi: bisogna preparare i figli al mondo digitale, senza demonizzare i social ma abbracciarne il progresso, bilanciandolo con la realtà familiare.