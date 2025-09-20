Elisa di Rivombrosa: amori e intrighi nel Piemonte del ‘700

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel dicembre 2003, quando in prima serata su Canale 5 comparve una ragazza dallo sguardo sbarazzino e lunghi capelli castani che correva a cavallo per raggiungere uno splendido palazzo piemontese del 18esimo secolo, l’Italia scoprì una fiaba adulta, profumata di velluti e intrighi: Elisa di Rivombrosa. Lei, Elisa Scalzi, giovane di umili origini ma educata e fiera; lui, Fabrizio Ristori, conte diviso fra doveri nobiliari e un sentimento che scardina la gerarchia sociale. La serie, diretta da Cinzia TH Torrini (poi affiancata da Stefano Alleva), andò in onda dal 17 dicembre 2003 al 1° dicembre 2005, trasformando un feuilleton in un fenomeno popolare. La stagione d’esordio partì forte e finì in trionfo: oltre 12 milioni di spettatori e il 41% di share nell’ultima puntata, numeri oggi quasi impensabili per una fiction in costume. La forza? Un amore “impossibile” raccontato con misura classica, una cornice storica riconoscibile e il carisma di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, capaci di far vibrare ogni silenzio. Attorno a loro, antagonisti memorabili, saloni, giardini, scale monumentali: un immaginario romantico-italiano che ha continuato a vivere ben oltre la messa in onda.

Elisa di Rivombrosa: nascita del mito, retroscena e voci sul ritorno

La genesi stessa del progetto è un piccolo romanzo. In principio doveva intitolarsi “Pàmela”, libera ispirazione al romanzo di Samuel Richardson: Pamela, o la virtù premiata. Si era persino ipotizzato di girare in inglese, in Irlanda. Torrini cambiò rotta, scelse l’Italia e la lingua italiana, e difese con decisione il titolo “Elisa di Rivombrosa”, persino contro i dubbi di Maurizio Costanzo, allora ai vertici della fiction Mediaset, che temeva fosse “troppo complicato”: poi arrivarono i fiori e il biglietto “Avevi ragione”. Il ruolo del conte? In prima battuta era stato considerato Alessio Boni, ma l’attore scelse il cinema con La meglio gioventù; solo allora prese corpo l’ipotesi Alessandro Preziosi, rivelatasi definitiva. Anche Vittoria Puccini non fu un sì immediato: per la regista era “acerba”, poi il provino giusto la consacrò al ruolo di Elisa. Retroscena d’oro, che spiegano come tale fiction Mediaset fosse destinata a divenire un cult. Il mito nasce così: pezzo dopo pezzo, non in un’aura immediata di luce. Rivombrosa ha un corpo: il Castello Ducale di Agliè (Canavese) divenne la residenza Ristori, con la facciata in mattoni, la scalinata teatrale, il parco dove gli amanti si inseguono e si promettono. Qui si svolgono le vicende principali: le dichiarazioni d’amore, i sospiri, i tentennamenti e… gli intrighi. Accanto ad Agliè, altre sedi sabaude — Villa della Regina, Castello del Valentino — e, nello spin-off La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, ulteriori dimore storiche tra Piemonte, Lazio ed Emilia (Castello di Masino, Villa Parisi, Cascate di Monte Gelato, Rocca Meli Lupi, e altre). Il tutto certifica una ricostruzione visiva sontuosa. Quel realismo scenografico spiega l’effetto “pelle d’oca” che i luoghi esercitano ancora oggi sui fan in visita. Dentro quell’architettura nasce l’amore “impossibile”. La prima stagione fa crescere, episodio dopo episodio, la fiducia reciproca di Elisa e Fabrizio, contro Lucrezia Van Necker (interpretata da una splendida e seducente Jane Alexander) e i giochi di potere. La seconda stagione rilancia la storia, ma in modo drammatico: il conte Ristori muore la mattina di Natale del 1773 per mano Armand Benac (interpretato da un giovanissimo Raffaello Balzo), colpo di scena che segna la tela emotiva della serie (l’amore) e sposta il baricentro sul lutto e sulla resilienza. Nella continuità di saga, la vita di Elisa prosegue oltre: muore nel 1784 (motivi non specificati nel canone), e proprio l’eco della sua figura genera lo spin-off. La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa (2007) sposta l’azione nel 1797, in piena ondata rivoluzionaria: protagonista è Agnese Ristori (Sarah Felberbaum), che torna da Parigi e si innamora del marchese Andrea Van Necker, figlio dell’eterna rivale Lucrezia. Cambiano i tempi e la politica, resta l’idea di un amore che chiede coraggio. Fuori dallo schermo, la chimica tra i protagonisti alimenta la leggenda: Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi diventano una coppia anche nella vita, relazione iniziata nel 2003 e proseguita fino al 2009, con la nascita della figlia Elena nel 2006. Un retroscena che raddoppia l’impatto del racconto, perché il pubblico riconosce nel privato un riflesso dell’epica di Rivombrosa. Sul piano industriale-televisivo, Elisa di Rivombrosa è un caso scolpito nei dati. Canale 5 accompagna il titolo verso un crescendo di fidelizzazione: si parte con circa 6,5 milioni e il 24,7% di share (17/12/2003) e si chiude con un finale da circa 12 milioni e il 41% (23/2/2004), la fotografia perfetta del passaparola e dell’innamoramento collettivo per una love story “classica” scritta con mano popolare ma non banale. Quelle cifre — e la loro eco nelle rievocazioni successive — raccontano un trionfo d’epoca. La memoria attiva della serie passa anche dal dove rivederla. Negli ultimi anni Mediaset ha reso le puntate disponibili su Mediaset Infinity (gratis con pubblicità), mentre i comparatori di streaming segnalano finestre anche su altre piattaforme in determinati periodi: una circolazione costante che consente a nuove generazioni di scoprire Elisa e Fabrizio e agli spettatori storici di ritornare a Rivombrosa. È una fiction che non smette di vivere perché continua a essere accessibile. E poi c’è il sogno del ritorno. A partire dal 2023, diverse testate hanno rilanciato indiscrezioni su una nuova stagione da 12 episodi in lavorazione, con un possibile passaggio in Rai: i rumors parlano di un coinvolgiment di Vittoria Puccini (nonostante la morte del suo personaggio nella storyline) e di un cast rinnovato per i ruoli giovani; al contrario, Alessandro Preziosi non sarebbe della partita. Sono “voci”, sì, ma insistenti; e nel 2025 la regista Cinzia TH Torrini — interpellata da TV Sorrisi e Canzoni e in altre interviste — ha preferito non chiudere la porta: “Mai dire mai”, ha detto, ricordando come il titolo continui a essere amatissimo e riproposto. Una posizione prudente, ma che mantiene accese le speranze e ha innescato sopralluoghi reali o immaginati nelle storiche location piemontesi. Ad oggi non c’è un annuncio ufficiale con date, né tantomeno una sceneggiatura di questa (per ora) fantomatica nuova stagione, ma il fermento è concreto. Dentro l’analisi, non va dimenticata la forza estetica che ha marchiato Elisa di Rivombrosa. I costumi non sono un orpello: raccontano classe, potere, desiderio. Una mano guantata che scivola via, un busto allacciato o, per gli amanti del voyeurismo, le nudità della bella e letale Lucrezia: sono dettagli che parlano di sensualità, l’elemento che rende “adulta” la fiaba e che oggi risuona nel gusto nostalgico delle nostre lettrici. La regia di Torrini — che viene da una tradizione di sguardi intimi sul femminile — costruisce erotismo con il non detto, la cifra perfetta per una saga che si fa desiderare. Non è un caso che i saloni di Agliè durante le visite guidate vengano spesso associati dai turisti alla fiction, come se quei corridoi avessero ancora addosso l’impronta degli amanti più celebrati della TV italiana. Infine, lo spin-off. La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa non è un semplice “dopo”. È il trasloco dell’archetipo in un’Italia che cambia: siamo nel 1797, col vento della Rivoluzione francese a scuotere il Regno di Sardegna. Come abbiamo già detto, la nuova protagonista è Agnese Ristori, figlia di Elisa e Fabrizio (e sorella di Martino, figlio di primo letto del conte Ristori) che rientra dal collegio di Parigi e incontra Andrea (Giulio Berruti), figlio di Lucrezia: un nuovo amore, certo, ma che non riesce a lasciare il segno come quello tra Elisa e Fabrizio. La produzione amplia la mappa dei luoghi e affida la regia a Stefano Alleva. Ma poi niente, il progetto Rivombrosa termina, si stoppa. Qualche anno dopo si parla di una seconda stagione de La figlia di Elisa, ma sono tutte dicerie senza fondamento. Eppure, la fiction non cade mai nell’oblio: il franchise, il mondo di Rivombrosa respira ancora, nonostante i quasi 22 anni trascorsi dalla messa in onda della prima puntata. È il segno che la saga, più che una trama, è un “luogo del cuore”. Cosa resta oggi? Resta il canone di un amore “italiano” capace di unire romanzo d’appendice e dignità popolare, la prova che il grande pubblico vuole sentirsi raccontare sentimenti assoluti con eleganza visiva, ritmo melodrammatico e tensione sensoriale. Resta la curiosità per i retroscena (dal titolo salvato all’ultimo alla staffetta di casting), resta la cultura dei luoghi (il pellegrinaggio ad Agliè, i parchi, le scalinate), resta soprattutto la promessa non esaurita di un ritorno. Se Elisa di Rivombrosa sarà di nuovo presente, e non più solo passato, il nuovo capitolo dovrà onorare la grammatica originale — sobria, sensual-romantica, popolare ma non banale — e saper parlare a due pubblici: i nostalgici e i nuovi sognatori. Fino ad allora, basta chiudere gli occhi e rivedere Elisa e Fabrizio: le dita che si sfiorano, lo sguardo che ferma il tempo, la scalinata che li aspetta e gli amori notturni nella camera del bel conte interpretato da un allora 27enne Alessandro Preziosi. È lì che l’Italia si è innamorata, ed è lì che aspetta di tornare.