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Elezioni Provinciali, Schiavone: “Manfredonia ha bisogno di coraggio e non può più aspettare”

La mancata elezione di un rappresentante del Comune di Manfredonia in seno al Consiglio provinciale non può essere letta come una semplice fase di transizione politica.

L’analisi non può essere archiviata così semplicemente, perché il centrosinistra che oggi amministra la città non nasce ieri: è una coalizione strutturata, che ha espresso una classe dirigente solida e legittimata da un chiaro mandato elettorale. Due anni fa abbiamo scelto consapevolmente di avviare una nuova stagione politica, e credo che quella scelta abbia rappresentato un passaggio importante per restituire credibilità e prospettiva a Manfredonia.

Piuttosto bisogna continuare a lavorare con grande senso di responsabilità.

Ci vuole il coraggio di dare piena fiducia alla nuova classe dirigente, che per me è matura già da un po’, mentre ogni altra lettura rischia di apparire come una giustificazione che la città non può più permettersi. I cittadini non chiedono attese, chiedono risultati.

Non serve prendere tempo, serve accelerare.

Manfredonia ha tutte le capacità per tornare ad avere un ruolo nei contesti istituzionali sovracomunali. Abbiamo le competenze, le energie e le relazioni per ricostruire quella rete politica che in passato garantiva rappresentanza e peso decisionale.

Non sono abituato a nascondermi dietro le difficoltà. È il momento di rilanciare con forza l’azione politica, gli elettori ci chiedono l’ennesimo scatto di responsabilità, lealtà e concretezza, valori già dimostrati in passato. Ne va del futuro della nostra città.

I tempi sono cambiati, è vero. Ma la qualità della politica si misura proprio nella capacità di leggere il cambiamento e trasformarlo in opportunità, non in alibi. Quando si ha chiaro l’obiettivo, si trova anche il modo per raggiungerlo nel più breve tempo possibile.

Manfredonia non può più aspettare.

Francesco Schiavone