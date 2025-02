Eleonora Giorgi: le parole inaspettate della nuora Clizia Incorvaia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eleonora Giorgi si trova ricoverata da alcuni giorni in una clinica di Roma, dove sta affrontando un percorso di terapia del dolore a seguito di una lunga e difficile battaglia contro il cancro al pancreas. Nonostante il momento delicato e la sofferenza che sta vivendo, l’attrice 71enne ha voluto con tutte le sue forze che la famiglia non rinunciasse a un evento speciale: il terzo compleanno del nipotino Gabriele. Il piccolo, nato nel 2022 dall’unione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – figlio di Eleonora e dell’attore Massimo Ciavarro – ha potuto così festeggiare circondato dall’affetto dei suoi cari. La decisione di Eleonora di far proseguire i festeggiamenti dimostra ancora una volta il suo straordinario amore per la famiglia e la sua forza d’animo, nonostante le difficoltà che sta affrontando.

Eleonora Giorgi, la dedica di Clizia: “Una leonessa”

Gabriele, nato il 19 febbraio di tre anni fa, è il primo figlio di Paolo Ciavarro e il secondo per Clizia Incorvaia, che in passato è stata legata a Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, dal 2015 al 2019. Con l’avvicinarsi del terzo compleanno del piccolo, la famiglia aveva inizialmente pensato di rinunciare ai festeggiamenti, vista la delicata situazione di Eleonora Giorgi. Tuttavia, è stata proprio l’attrice a voler mantenere viva la tradizione, insistendo affinché la festa si svolgesse come previsto. Così, nonostante la preoccupazione per le condizioni di Eleonora, Clizia, Paolo e tutti i familiari si sono riuniti per celebrare il piccolo Gabriele, con il pensiero sempre rivolto all’amata nonna, che sta affrontando il periodo più difficile della sua vita. Clizia Incorvaia ha voluto ringraziare la suocera Eleonora Giorgi tramite una tenera dedica sui social che ha commosso tutti: dai fan dell’influencer a quelli dell’attrice. La compagna di Paolo Ciavarro ha scritto a commento di un video dei festeggiamenti: “Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gabriele. Tre anni di euforia. È stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso”. Incorvaia ha poi terminato così: “Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome. Con l’energia di leonessa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”. L’ultima volta che Eleonora Giorgi ha parlato pubblicamente è stato il giorno del suo ricovero nella clinica di Roma. Intervistata al Corriere della sera, l’attrice ha affermato di non riuscire a camminare per più di dieci passi oramai: “Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.