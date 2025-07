Eleonora Giorgi: il commovente ricordo di Clizia Incorvaia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A quattro mesi dalla tragica perdita di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha deciso di condividere un momento molto personale e toccante su Instagram, ricordando la sua suocera con un messaggio di grande affetto e nostalgia. La influencer ha scelto di farlo in uno dei giorni più felici della loro vita insieme: le nozze con Paolo Ciavarro, celebrate il 12 luglio a Forte dei Marmi, proprio nel luogo in cui i due attori si innamorarono nel 1983.

Le parole di Clizia Incorvaia per Eleonora Giorgi

Nel suo post, Incorvaia ha scritto: «Sono giorni che ti cerco, che vorrei chiamarti o scriverti che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso. Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata». Un messaggio intriso di dolore ma anche di gratitudine per aver condiviso momenti così speciali con Eleonora.

Nelle sue storie Instagram, la influencer ha voluto essere sincera sul suo dolore, sottolineando «Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così» aggiungendo poi «Ma se qualcuno riuscirà a vedere in me ciò che io non mostro, avrà trovato in me qualcosa di solo suo». Un gesto di autentica vulnerabilità e affetto, che testimonia quanto la perdita della Giorgi sia ancora presente nel cuore di chi l’ha amata.