Clizia Incorvaia, il toccante monologo a Le Iene

Clizia Incorvaia, influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso un potente monologo durante la trasmissione Le Iene, andata in onda il 20 maggio su Italia 1. La donna, attualmente sposata con Paolo Ciavarro e madre di Gabriele, ha parlato di un passato segnato da una relazione tossica, senza fare nomi specifici, ma lasciando trasparire il suo messaggio.

Incorvaia parla della violenza sulle donne

Incorvaia ha descritto come la violenza si manifesti in molte forme, spesso invisibili: parole offensive, silenzi pesanti, umiliazioni quotidiane. Ha sottolineato come in relazioni del genere si possa essere manipolati e isolati, con uomini che alternano parole di amore e violenza psicologica, creando insicurezza e paura. La modella ha evidenziato che spesso le vittime minimizzano gli abusi o temono di denunciare, anche dopo aver subito violenze fisiche.

Il monologo si è concentrato sull’importanza di riconoscere i segnali di una relazione tossica prima che si trasformino in tragedia: “Le botte sono il finale tragico di qualcosa che inizia molto prima” ha detto Incorvaia. Ha esortato le donne a trovare il coraggio di parlare, a denunciare e a non sacrificare i propri sogni per paura o controllo. La sua testimonianza è un invito a sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere e sull’educazione al rispetto, fondamentali per combattere questa piaga sociale.