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Ecco quando sarà possibile visualizzare ed inviare il 730 precompilato

Il primo appuntamento utile per il 730 2026 è fissato al 30 aprile, giorno dal quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata del proprio portale la dichiarazione precompilata per visionare il documento e verificare i dati caricati. La trasmissione definitiva dovrà invece avvenire entro il 30 settembre 2026, termine ultimo per l’invio del modello.

Dal 20 maggio 2026 la dichiarazione passerà dalla semplice visualizzazione alla piena operatività. A partire da quella data sarà possibile scegliere se accettare integralmente il 730 così come predisposto dall’Agenzia oppure intervenire apportando modifiche, integrazioni o correzioni.

Chi trasmette la dichiarazione e si accorge successivamente di aver commesso un errore può ancora rimediare.Entro il 20 giugno 2026,termine che potrebbe slittare al 22 giugno poiché la data cade di sabato, sarà infatti possibile annullare il 730 già inviato e ripresentarlo da zero.