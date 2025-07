[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eccellenza e merito: l’Istituto “G. Toniolo” primeggia alle Olimpiadi provinciali di Economia Aziendale.

Sottotitolo: Quattro studenti tra i primi dieci classificati, conquistando il primo e il secondo posto. Un modello vincente di sinergia tra scuola, università e le principali realtà economiche e istituzionali del territorio.

Un risultato che parla di merito, competenza e visione futura. Una dimostrazione di talento e preparazione da parte degli studenti dell’Istituto ‘G. Toniolo’ di Manfredonia, che si sono distinti con risultati eccellenti alle Olimpiadi provinciali di Economia Aziendale, svoltesi lo scorso 3 giugno presso l’Università di Foggia. La competizione, unica nel suo genere a livello nazionale, è il risultato di una collaborazione promossa dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia e l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Notarangelo-Rosati Giannone-Masi di Foggia, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, Confindustria Foggia, Confcooperative Foggia e Gruppo Salatto.

Alla competizione, che ha messo alla prova le competenze e la preparazione dei giovani talenti della Capitanata, si sono iscritti 245studenti. In questo contesto di eccellenza, gli studenti del “Toniolo” hanno dimostrato una preparazione valida, affrontando la sfida con maturità e una genuina passione per la materia, aggiudicandosi ben quattro delle dieci posizioni premiate e, con un risultato che riempie d’orgoglio l’intero istituto, hanno conquistato i primi due gradini del podio.

Il trionfo si traduce in un riconoscimento concreto e di grande valore per i vincitori: quattro dei dieci assegni di studio in palio e, per tutti i classificati idonei, l’attribuzione di tre Crediti Formativi Universitari (CFU), un capitale formativo che potranno investire nel loro percorso accademico presso l’ateneo foggiano già dal prossimo anno.

Questo risultato non è casuale, ma scaturisce da un lavoro metodico e appassionato. È il frutto dello spirito di squadra che da sempre anima il Dipartimento di Economia Aziendale del “Toniolo”, dove i docenti lavorano per coltivare e stimolare l’impegno e l’entusiasmo degli alunni, premiare il merito e avvicinare i giovani alla cultura d’impresa con strumenti didattici innovativi e coinvolgenti. L’entusiasmo e l’impegno dimostrati dagli studenti, che hanno aderito numerosi all’iniziativa, sono la più bella testimonianza dell’efficacia di questo approccio. L’evento del 3 giugno rappresenta, inoltre, un esempio virtuoso di come la collaborazione strategica tra istituzioni scolastiche, mondo accademico e soggetti del territorio possa generare valore. Iniziative di tale levatura sono fondamentali per creare nuovi e continui stimoli di apprendimento, offrendo agli studenti non solo un’occasione per mettersi alla prova, ma anche un prezioso strumento di orientamento. Si tratta di un ponte ideale tra la scuola secondaria,l’università e il territorio, che traccia un percorso di continuità formativa, valorizza il talento e prepara le nuove generazioni a compiere scelte più consapevoli per il loro futuro professionale e accademico. L’intera comunità scolastica del “Toniolo” esprime profondo orgoglio per i propri studenti, la cui affermazione è una testimonianza tangibile della qualità dell’offerta formativa dell’istituto. Un plauso va ai ragazzi per il loro brillante risultato e un significativo riconoscimento e ringraziamento ai docenti per la loro guida esperta, puntuale e fattiva, con l’auspicio che questo successo sia solo il primo di una lunga serie di futuri traguardi.