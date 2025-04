[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due auto in fiamme a Manfredonia

Nella notte a Manfredonia i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere due incendi distinti che hanno visto andare in fiamme due macchine, a mezzanotte e intorno alle 4. Sulle cause dei roghi indagano i carabinieri. Si valutano eventuali connessioni con i colpi di fucile sparati sabato sera, sempre a Manfredonia, contro l’auto della mamma del magistrato Roberto Galli.

RAI