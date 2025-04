[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Doppia preferenza di genere. Campo: “Il rispetto della parità di genere nelle liste elettorali è legge grazie alla proposta del PD”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

La parità di genere nella composizione delle liste elettorali per il Consiglio regionale e il voto con la doppia preferenza di genere sono parte integrante della legge elettorale della Regione Puglia. E lo sono grazie alla proposta di legge promossa dal Partito Democratico con l’obiettivo di garantire a uomini e donne pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e alle rappresentanze istituzionali.

La discussione in aula si è articolata a partire dal testo elaborato dalle colleghe Lucia Parchitelli e Loredana Capone, approvato all’unanimità dalla Commissione Riforme istituzionali e modificato in aula, con grande senso di responsabilità da parte nostra, per ottenere un’indispensabile intesa con la minoranza e giungere all’approvazione della proposta.

Oggi registriamo con soddisfazione che, dopo anni di confronto e dibattito, il Consiglio regionale ha adeguato la legge elettorale ad una delle più evidenti e positive innovazioni politiche che il Partito Democratico ha contribuito ad elaborare ed applicare in tutti i contesti politici e istituzionali.