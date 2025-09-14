[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DONATO CATANO RITORNA RE DELLO SLALOM DI MONTE SANT’ANGELO

Il molisano su A112 vince la quinta edizione della sfida garganica del trofeo Centro Sud ACI Sport davanti a Giovanni Piccolo su FIAT 600. Sul podio al fotofinish la Radical SR4 di Paride Pietradura.

Sugli spettacolari tornanti della celebre “Macchia – Monte Sant’Angelo” il campobassano Donato Catano, al volante della sua A112 Elegant Proto Suzuki, ha vinto oggi la quinta edizione dello slalom “Città di Monte Sant’Angelo”, tappa del Trofeo Centro Sud ACI SPORT, riconquistando lo scettro della corsa pugliese che fu suo nella prima edizione. “Nonostante purtroppo abbia sbattuto sul finale di gara due, la prestazione della prima manche mi ha garantito la vittoria- ha dichiarato il driver molisano che ha registrato il solo primo passaggio, l’unico sotto i tre minuti, con il tempo di 2’59.07 per coprire i 3.600 metri del percorso rallentato da 13 birillate – . Tornare a vincere questa bella corsa davanti ad un pubblico straordinario mi riempie di gioia”- ha aggiunto il vincitore. Con il miglior cronometro in gara tre, a 3’04.65, l’avellinese di Cervinara Giovanni Piccolo, su Fiat 600, si è assicurato la seconda piazza in una contesa sul filo dei decimi tra il lucano Domenico Murino, su Peugeot 106 1600, ed il casertano Paride Pietradura che, a bordo della Radical SR4 E2 SC con i colori della CMS Racing, ha sfoderato un 3’07.12 finale, battendo per 4 decimi il pilota della scuderia Vesuvio, quarto assoluto e primo tra le E1 Italia. Al quinto posto si è classificato il lucano Pasquale Miglionico su Radical SR4 seguito dal primo pilota di casa, il locale Francesco Troiano cha ha onorato la bandiera della scuderia organizzatrice dell’evento, la Gargano Racing Team, al volante di una Skoda Fabia di gruppo A. Ha chiuso in settima posizione il kart cross GMN di Giovanni Cutro della MM Racing, davanti alle silhouette di Giovanni Pepe (Scuderia Vesuvio), su Fiat 850 Suzuki, e di Attilio Di Gioia (Molise Racing), su Fiat 126. Chiude egregiamente la top ten la lady lucerina e compagna di squadra Milena Palumbo, sulla Viali Suzuki 1150 di famiglia, battendo il padre Giuseppe appena dietro di lei su Radical SR4. Importante vittoria, in Racing Start Plus, per il lucano Carlo Romano che, a bordo della sua Peugeot 106 Rally si è portato al comando della classifica del Trofeo Centro Sud. Nella Speciale Slalom il leader della corsa è Luca Sammartino su Peugeot 106, mentre il mattatore del gruppo N è Libero Masulli, su Renault Clio. La coppa nel gruppo Storiche (HST) è di Massimo Sansone, su Autobianchi A112 Abarth per la scuderia Piloti Sipontini.

Un grande pubblico, sia dagli spalti naturali della terrazza panoramica in paese, che da diverse postazioni lungo il percorso, ha seguito le fasi della competizione, organizzata in sinergia da Gargano e Tecno Motor Racing Team, con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano.

E il calore della accogliente cittadina due siti Unesco ha congedato i protagonisti in una gremita piazza Giovanni Paolo II dove si è svolta la cerimonia di premiazione.

L’Ufficio Stampa