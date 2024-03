Don Matteo 14, che mazzata per i fan! La Rai stravolge tutto: cosa succede adesso

La quattordicesima stagione di Don Matteo era pronta per fare il suo trionfale ritorno sul piccolo schermo. La data di inizio era stata fissata per giovedì 4 aprile, ma ora sembra che i telespettatori dovranno aspettare ancora qualche mese, poiché la Rai ha deciso di posticipare la messa in onda al prossimo autunno. Questa improvvisa modifica ha sorpreso molti, specialmente considerando che la promozione della nuova stagione era già in corso sui social media della fiction di Rai1, incluso il debutto del nuovo Capitano, Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Le ragioni di questo rinvio sono oggetto di speculazioni, ma sembra che la causa principale sia un potenziale accavallamento con le partite di Europa League trasmesse proprio dalla Rai il giovedì, giorno in cui è programmata la serie tv.

Questa decisione potrebbe essere stata presa per evitare confusione e garantire una visione agevole agli spettatori, evitando continui cambi di programmazione che avrebbero reso difficile seguire la serie. Tuttavia, non si può escludere che la scelta sia stata influenzata anche dal calo naturale di ascolti che caratterizza la fine della stagione televisiva.

Don Matteo 14, perché la Rai ha posticipato la messa in onda

Nonostante il ritardo, la nuova stagione di Don Matteo promette di essere ricca di sorprese e colpi di scena. Si aprirà con il tanto atteso matrimonio tra Anna Olivieri e Marco Nardi, mentre altri legami verranno messi alla prova. Il passaggio di testimone al nuovo Capitano, Diego Martini, sarà rapido e si troverà subito a gestire una vita sentimentale complicata, cercando di riconciliarsi con la sua ex, la nuova Pm di Spoleto, Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger. Inoltre, nella canonica arriverà la sorella di Don Massimo, portando con sé un passato difficile che agiterà ulteriormente le acque.