Domenico D’Alterio, svolta con Valentina dopo il Grande Fratello: la rivelazione bomba

Il Grande Fratello 2025 ha visto grande protagonista Domenico D’Alterio. Proprio l’ex operaio di Napoli ha rilasciato un’intervista radiofonica a Non succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. In questo frangente, l’ex gieffino ha fatto alcune interessanti rivelazioni in merito alla sua nuova vita. L’uomo ha parlato del rapporto con Valentina e Benedetta, che si erano date battaglia durante il Grande Fratello. Domenico D’Alterio ha ammesso: “Con Benedetta? Sì, una bella amicizia, un feeling particolare. Ad oggi io e Valentina non ci siamo lasciati definitivamente. Siamo in una fase di chiarimento.” L’uomo ha quindi aggiunto: “stiamo cercando di capire determinate cose. Se ci stiamo riprovando? Sì, da un lato sì! In tutto questo tempo non si cambia da un giorno all’altro. Il bene ci sarà sempre, e l’amore può aumentare, diminuire, svanire… ma in questo caso c’è. È qualcosa di più. Forse un amore più lieve, ma sempre amore!”

Domenico D’Alterio ha ridato l’anello a Valentina dopo il Grande Fratello

Sempre a Non succederà più, Domenico D’Alterio ha parlato anche dell’anello che Valentina gli aveva ridato nel corso di una puntata del Grande Fratello. L’ex operaio di Napoli ha dichiarato le seguenti parole: “No, non l’ho venduto. L’ho restituito a Valentina e lei lo ha riaccettato. Era il minimo: ho fatto tanti sacrifici per comprarlo. Ce l’ha di nuovo lei.”. L’uomo ha quindi parlato della sua esperienza nel reality show, facendo i nomi degli inquilini con cui è rimasto in ottimi rapporti. Il napoletano ha dichiarato: “mi sento spesso con Anita Mazzotta, Mattia e Benedetta. Valentina è gelosa, sì, ma non solo di Benedetta. La gelosia fa parte del carattere. Però tra me e Benedetta c’è sempre stata solo amicizia”.