Domenica In e Da noi a ruota libera: ospiti del 12 aprile 2026 e dove seguire i due programmi

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La domenica di Rai 1 del 12 aprile 2026 si prepara a regalare un pomeriggio ricco di volti amati, anteprime televisive e racconti personali che promettono di emozionare il pubblico. Da una parte torna Domenica In, lo storico contenitore guidato da Mara Venier, che continua a essere un punto fermo del weekend italiano.

Dall’altra, Da noi a ruota libera, il salotto di Francesca Fialdini, che ogni settimana accoglie personaggi del cinema, della musica e della televisione, pronti a condividere storie di vita e nuovi progetti.

Chi saranno gli ospiti di questa domenica? Quali anticipazioni sono già state svelate? E dove sarà possibile seguire i due programmi? Scopriamolo insieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 12 aprile con Mara Venier

Il pomeriggio di Rai 1 si apre alle 14.00 con una nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

La stagione 2025‑2026 è la cinquantesima edizione del programma e vede la Venier al timone per la diciassettesima volta, confermandola come una delle figure più amate della televisione italiana.

Accanto a lei, come ogni settimana, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, che arricchiranno la puntata con commenti, approfondimenti e momenti di intrattenimento.

La scaletta del 12 aprile prevede uno spazio dedicato all’attualità, curato da Cerno insieme alla Venier, con analisi e ospiti che commenteranno i fatti più discussi della settimana.

Gli altri ospiti della puntata sono in aggiornamento, ma come sempre Domenica In offrirà un mix di musica, interviste, storie personali e momenti di leggerezza, mantenendo la formula che da anni conquista il pubblico.

Da noi a ruota libera: gli ospiti del 12 aprile tra cinema, musica e nuove fiction

Alle 17.20 su Rai 1, Francesca Fialdini apre le porte del suo salotto per una puntata di Da noi a ruota libera che si preannuncia particolarmente ricca.

Il pomeriggio si muove tra cinema, musica, fiction e racconti personali, con ospiti che arrivano da mondi diversi ma accomunati dalla voglia di condividere un nuovo capitolo della loro carriera.

La prima protagonista è Barbara Bouchet, icona del cinema italiano e internazionale. L’attrice torna sul grande schermo con il film Finale: allegro, uscito nelle sale il 9 aprile, e racconterà alla Fialdini il suo ritorno al cinema, ripercorrendo una carriera che attraversa decenni di storia dello spettacolo.

Spazio poi alla musica con Leo Gassmann, reduce dal Festival di Sanremo e ora impegnato nel sabato sera di Rai 1 con Canzonissima.

Il giovane artista presenta il singolo Oltre, tratto dal nuovo album Vita Vera Paradiso, pubblicato il 10 aprile.

Un percorso musicale in continua evoluzione, che Leo sta costruendo con personalità, pur portando sulle spalle un cognome importante.

La puntata prosegue con Francesco Arca e Miriam Dalmazio, protagonisti della nuova fiction di Rai 1 La Buona Stella, in onda dal 13 aprile.

I due attori offriranno un’anteprima della serie, raccontando personaggi, retroscena e curiosità a poche ore dal debutto.

A chiudere la puntata arriva Max Laudadio, volto storico di Striscia la Notizia, che presenta il suo libro Il Cantico delle formiche.

Un racconto autobiografico che parla di cambiamento, ricerca della felicità e riscoperta delle piccole cose, ispirato ai versi di San Francesco.

Dove vedere Domenica In e Da noi a ruota libera

Domenica In andrà in onda su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10, con la possibilità di seguire la puntata anche in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili interviste, clip e contenuti extra.

Da noi a ruota libera seguirà alle 17.20, sempre su Rai 1, ed è anch’esso visibile in diretta e on demand su RaiPlay.

La domenica televisiva del 12 aprile 2026 offrirà così un pomeriggio completo, tra approfondimenti, musica, cinema e storie personali raccontate da due programmi che continuano a essere tra i più seguiti del weekend italiano.