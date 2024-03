Domenica In anticipazioni: ospiti importanti per la puntata del 24 marzo

Il 24 marzo andrà in onda una nuova puntata di Domenica In dove sono attesi numerosi colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Mara Venier ospiterà in occasione della domenica delle Palme Eleonora Abbagnato, la grande artista e ballerina dell’Etoile di Parigi. Infatti è da poco uscito il docufilm incentrato sulla vita della grande ballerina in cui vengono raccontati il suo passato, il suo presente e il suo futuro. Per l’occasione la direttrice del corpo di ballo della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma rilascerà a Mara Venier una lunga intervista. Inoltre, la conduttrice cercherà di vincere la concorrenza di Terra amara ospitando Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone ossia Il Volo.

Domenica In anticipazioni 24 marzo: Mara Venier intervista Il Volo

Le anticipazioni di Domenica In riguardanti la nuova puntata trasmessa il 24 marzo su Rai 1 rivelano che Il Volo sarà pronto ad intonare alcune delle loro canzoni più note. Il gruppo è reduce dall’esperienza sul palco del festival di Sanremo 2024. I tre giovani saranno chiamati a rispondere al fuoco di domande di Mara Venier visto che alcuni rumors li davano intenzionati a sciogliersi dopo aver collezionato successi in giro per il mondo. Mara Venier poi ospiterà I Tiromancino in occasione dell’uscita del nuovo singolo dal titolo “Punto fermo”. Il leader della banda Federico Zampaglione canterà la sua nuova canzone che si appresta ad essere un successo in Italia. Infine a Domenica In ci saranno anche Luc Merenda, Maria Grazia Cucinotta e Sylos Labini.