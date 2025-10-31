[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani Sit-In in Piazza del Popolo per difendere il reparto chirurgia dell’Ospedale di Manfredonia

Sabato 1 novembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00

partecipiamo tutti al SIT-IN in Piazza del Popolo per chiedere:

1) la revoca immediata del provvedimento della Direzione Sanitaria che ha ridotto ulteriormente il numero dei medici al reparto di chirurgia dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia, destinando uno dei due medici effettivi, il dott. Granatiero Matteo al Pronto Soccorso e l’altro il dott. Di Terlizzi al Part-Time.

Il reparto già drammaticamente sottodimensionato è a rischio certo di chiusura, mentre i nostri concittadini sono in liste d’attesa di più di un anno per essere sottoposti ad un semplice intervento.

2) il potenziamento con mezzi e personale medico e paramedico dei reparti ancora funzionanti e un servizio di Medicina Territoriale in grado di rispondere al bisogno di salute di una cittadinanza segnata da invecchiamento e fragilità sociale.

Difendiamo la nostra dignità e il diritto alla salute sanciti dalla Carta Costituzionale.

A cura di Iolanda D’Errico