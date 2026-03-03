Domani la prima puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



Domani, mercoledì 4 marzo 2026, torna in prima serata su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il comedy show prodotto dalla Rai e registrato all’Auditorium Rai di Napoli. Alla conduzione confermato Stefano De Martino, ormai volto simbolo del programma e protagonista della nuova stagione televisiva della rete.

La trasmissione, giunta alla dodicesima edizione, riparte con la sua formula collaudata fatta di giochi, improvvisazioni, prove fisiche e sketch comici che coinvolgono ospiti e cast fisso.

Il format del programma

Stasera tutto è possibile è la versione italiana del format francese “Vendredi, tout est permis”. Il cuore dello show è l’improvvisazione: gli ospiti vengono coinvolti in giochi divertenti e spesso surreali, tra cui:

• La celebre “Stanza inclinata”

• Giochi di mimo e improvvisazione

• Prove di canto e recitazione fuori dagli schemi

• Sfide a squadre ricche di gag

La regola principale è una sola: divertirsi senza prendersi troppo sul serio.

Il cast fisso della nuova edizione

Accanto a Stefano De Martino torna il gruppo storico di comici che ha contribuito al successo dello show:

• Francesco Paolantoni

• Biagio Izzo

• Herbert Ballerina

• Giovanni Esposito

Confermati anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia e la presenza del dj Claudio Cannizzaro.

Ospiti della prima puntata del 4 marzo 2026

Per il debutto stagionale, la produzione ha scelto un parterre variegato tra comicità, spettacolo e televisione. Gli ospiti annunciati per la prima puntata sono:

• Brenda Lodigiani

• Lorella Cuccarini

• Peppe Iodice

• Mariasole Pollio

• Claudio Lauretta

La presenza di Claudio Lauretta porterà probabilmente spazio alle imitazioni, mentre Lorella Cuccarini rappresenta uno dei nomi di maggiore richiamo della serata.

Quando e dove vedere la puntata

• Data: mercoledì 4 marzo 2026

• Orario: prima serata, ore 21:20 circa

• Canale: Rai 2

• Streaming: disponibile su RaiPlay

Un ritorno molto atteso

Dopo il successo delle passate edizioni, Stasera tutto è possibile riparte con grandi aspettative. La conduzione di Stefano De Martino ha consolidato l’identità del programma, rendendolo uno degli appuntamenti più seguiti dell’intrattenimento di Rai 2.

La prima puntata si preannuncia ricca di ritmo, ironia e momenti imprevedibili, nel segno della leggerezza che da sempre caratterizza il format.