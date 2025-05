Diletta Leotta: “incidente” sfiorato con un suo ex

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diletta Leotta, nota conduttrice e volto televisivo, ha partecipato con entusiasmo alla festa per i 35 anni di Elodie, organizzata al Botox Matinée di Milano, un evento allegro e conviviale immortalato anche sui social. Tuttavia, un retroscena interessante emerso dal settimanale Oggi riguarda un incontro imprevisto avvenuto prima della serata, che avrebbe potuto creare un certo imbarazzo tra i presenti.

L’incidente sfiorato

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, poco prima dell’inizio dei festeggiamenti, Elodie, Diletta e alcuni amici si trovavano a cenare al ristorante Casa Giardino, situato nelle vicinanze. A pochi tavoli di distanza era presente l’attore turco Can Yaman, ex compagno di Diletta Leotta dal 2021. La presenza di Yaman, noto per il suo fascino e popolarità, avrebbe rischiato di scatenare un vero e proprio “incidente diplomatico”, considerando il passato tra i due. Si parla di un incontro casuale, senza che ci siano stati contatti o confronti tra i due, ma l’eventualità di uno sguardo o di una parola potrebbe aver generato un certo disagio tra i presenti.

Attualmente, Diletta Leotta è felice al fianco del calciatore Loris Karius, con cui ha avuto una figlia, Aria. Can Yaman, invece, risulta single. La serata, comunque, si è svolta senza intoppi, con il clima di festa che ha prevalso tra amici e colleghi, lasciando comunque un pizzico di curiosità sulla dinamica dell’incontro tra i due ex fidanzati.