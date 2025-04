Can Yaman cambia look, parla il suo parrucchiere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il parrucchiere di Can Yaman svela i dettagli del recente cambio di look dell’attore turco, noto per il suo ruolo in Sandokan e prossimamente protagonista della fiction Rai. Dopo aver mantenuto un taglio lungo e riccio, Yaman ha deciso di rivoluzionare il suo stile, ispirandosi a Brad Pitt. A rivelarlo è il suo hairstylist di fiducia, Paolo Adolini, che ha raccontato a Oggi come l’attore abbia espresso questa volontà durante un recente incontro.



Il suggerimento di Can Yaman al suo hairstylist





«Voglio essere come Brad Pitt!» gli avrebbe detto, desideroso di un cambiamento dopo alcuni progetti in cui ha dovuto mantenere un certo look. Così, insieme, hanno iniziato a tagliare i lunghi capelli, arrivando al ciuffo attuale. La relazione tra Yaman e il suo parrucchiere dura da tempo, iniziata quando l’attore lavorava a Sandokan. Adolini ha ricordo di visite frequenti sul set e di fan che aspettavano l’attore fuori dal negozio, lasciando anche lettere. Nonostante la popolarità e le attenzioni, Yaman si mostra sempre gentile, anche se l’esperienza di essere sotto i riflettori non deve essere facile. Un cambio di stile che segna una nuova fase per l’attore, desideroso di rinnovarsi e di seguire nuove ispirazioni.