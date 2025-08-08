[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Mauro: “Segnale di attenzione verso la Foresta Umbra”

Tra le bellezze più straordinarie del Parco Nazionale del Gargano c’è senza alcun dubbio la nostra Foresta Umbra.

Uno scrigno di ricchezze naturalistiche ed ambientali, che è un segno di orgoglio, storia e identità.

Oggi l’ho visitata nell’ambito dei diversi sopralluoghi che sto tenendo con il preciso intendo di pianificare i necessari interventi di protezione e valorizzazione del meraviglioso patrimonio del Parco. Anche prendendo consapevolezza delle criticità che esistono e che esigono risposte.

Ho avuto il piacere di incontrare il Tenente Colonnello Mario Palmieri, comandante del Reparto Biodiversità di Foresta Umbra, che ho ringraziato per l’importantissimo lavoro che viene svolto quotidianamente e con il quale mi sono confrontato circa le necessità dell’area.

Siamo pronti a lavorare per dare rapidamente un forte e concreto segnale di attenzione nei confronti della Foresta Umbra.

A beneficio dei tanti turisti che scelgono di viverla e degli operatori economici che hanno voluto farne il luogo dei propri investimenti.

Rimettiamo in connessione uomo, ambiente ed economia.