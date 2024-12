“Destinazione Manfredonia”, un piano strategico del turismo e della cultura

Lo sviluppo di un territorio passa attraverso il suo turismo. Dobbiamo fare in modo che Manfredonia sia una destinazione di eccellenza sia per turistiche per gli investitori.

Tra gli strumenti individuati dall’ Amministrazione il piano strategico di sviluppo turistico e culturale che fondamentale per disegnare una nuova identità della città con obiettivi, strategie e azioni sostenibili, ovvero capaci di durare nel tempo generando benessere, che poco ha a che vedere col turismo mordi e fuggi o stagionale, come poco ha a che vedere con eventi di intrattenimento fine a sé stessi che non generano attivazione critica della comunità e quindi cambiamento.

Pertanto , lunedì, 09 dicembre 2024, alle ore 18.00, presso la sala Consigliare sono invitati quanti, operatori del settore, vogliono contribuire alla costruzione del nuovo piano.

Raccoglieremo suggerimenti per avviare la costruzione di piano strategico che si fonda sui processi e non sui prodotti, sull’impatto qualitativo a medio e lungo termine e non sull’indice quantitativo di presenze estemporanee, sulla diversificazione e unicità dell’offerta (culturale, storica, architettonica, naturalistica, gastronomica, spirituale, artistica) e non sul richiamo di massa