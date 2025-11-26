Politica Italia
DDL consenso bloccato: maggioranza chiede approfondimenti
DDL consenso bloccato al Senato: maggioranza chiede approfondimenti su "attualità" consenso. Opposizione accusa voltafaccia dopo intesa Meloni-Schlein.
Il disegno di legge sulla violenza sessuale con la norma sul consenso si ferma al Senato nella giornata simbolo contro la violenza sulle donne. Dopo l’unanimità alla Camera, segno dell’intesa Meloni-Schlein, la maggioranza chiede approfondimenti.
Dubbi sull’articolo uno
Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia vogliono sciogliere i nodi sul concetto di “attualità” del consenso nell’articolo 609-bis modificato. Richieste anche audizioni in commissione. Il presidente La Russa ha tentato invano la mediazione.
Opposizione in rivolta
“C’è un voltafaccia”, accusa l’opposizione che abbandona i lavori. Giulia Bongiorno (Lega) promette: “Non affosserò questo ddl”. Le opposizioni chiedono chiarimenti alla ministra Roccella dopo lo scontro politico.