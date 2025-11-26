Politica Italia

DDL consenso bloccato: maggioranza chiede approfondimenti

DDL consenso bloccato al Senato: maggioranza chiede approfondimenti su "attualità" consenso. Opposizione accusa voltafaccia dopo intesa Meloni-Schlein.

Fabrizio Della Corte26 Novembre 2025
Il disegno di legge sulla violenza sessuale con la norma sul consenso si ferma al Senato nella giornata simbolo contro la violenza sulle donne. Dopo l’unanimità alla Camera, segno dell’intesa Meloni-Schlein, la maggioranza chiede approfondimenti.

Dubbi sull’articolo uno

LegaFratelli d’Italia e Forza Italia vogliono sciogliere i nodi sul concetto di “attualità” del consenso nell’articolo 609-bis modificato. Richieste anche audizioni in commissione. Il presidente La Russa ha tentato invano la mediazione.

Opposizione in rivolta

“C’è un voltafaccia”, accusa l’opposizione che abbandona i lavori. Giulia Bongiorno (Lega) promette: “Non affosserò questo ddl”. Le opposizioni chiedono chiarimenti alla ministra Roccella dopo lo scontro politico.

