Davide Silvestri e Soleil Sorge, spunta un retroscena sul loro rapporto: “È successo dopo il GF Vip”

Davide Silvestri, ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione televisiva Radio Radio, di Non Succederà Più, ha rilasciato un’intervista dove ha fatto un piccolo excursus di quella che è stata la sua avventura nel reality parlando anche di Soleil Sorge. Il legame tra loro, almeno in apparenza, sembrava forte e solido, ma come stanno adesso le cose tra di loro lo rivela l’ex gieffino. “Soleil condurrà il Gf Vip Party? Non lo sapevo. Io quando sono uscito le ho scritto una volta su Instagram. Non mi ha mai risposto e non ci siamo più sentiti. Io ho fatto solo quello che sentivo, ma la mia vita va avanti comunque. Con Alex mi son sentito un paio di volte, poi non ci siamo più visti come promesso. Mi sento con Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassié. Loro sono stati invitati anche al mio matrimonio, così come anche Giucas Casella”.