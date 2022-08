Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri in vacanza in Puglia

Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata Giorgia Soleri sono in vacanza in Puglia. Nelle storie instangram della coppia su Instagram il cantante di ritorno dagli Stati Uniti con la sua band, ha postato una foto in cui è insieme alla sua Giorgia e si è localizzato in Puglia.

I due hanno postato tramonti e strade percorse e sono stati fotografati in un supermercato del sud della Puglia mentre facevano la spesa come una coppia di turisti qualsiasi. Hanno poi pubblicato la foto di una Frisa Pugliese