Damiano David e Dove Cameron: matrimonio in vista?

Il mondo del gossip è in fermento dopo la recente paparazzata di Damiano David, frontman dei Måneskin, e Dove Cameron, attrice e cantante statunitense, a Sydney. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due sono stati immortalati mentre passeggiavano sorridenti, ma a catturare l’attenzione è stato un dettaglio molto significativo: un grande anello con un taglio princess, incastonato in un pavé di diamanti, visibile sull’anulare di Dove Cameron.

I sospetti dei fan

Il gesto ha acceso i sospetti dei fan e degli appassionati di gossip: potrebbe trattarsi di una proposta di matrimonio? In effetti, l’attrice ha anche momentaneamente sfilato l’anello, alimentando ulteriormente le voci. La loro storia d’amore è iniziata circa due anni fa e, nonostante siano piuttosto riservati sui social, le poche foto condivise mostrano grande complicità e serenità.

Se quella di Sydney sia solo un’adozione simbolica o la promessa di un impegno più serio, come il matrimonio, solo il tempo potrà dirlo. I fan sono in trepidante attesa di nuovi sviluppi.