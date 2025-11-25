Dal Gargano al digitale: CoralWeb aiuta le attività locali a farsi conoscere online
Oggi la visibilità online è fondamentale. Ristoranti, B&B, professionisti, negozi e aziende: tutti hanno bisogno di un sito web che li rappresenti davvero e che li faccia trovare da nuovi clienti.
È qui che entra in gioco CoralWeb, l’agenzia web fondata da Tommaso Trufini, originario di Monte Sant’Angelo, che unisce l’esperienza maturata con clienti in tutta Italia a un’attenzione reale e concreta verso le attività del Gargano.
Cosa facciamo per le attività come la tua
CoralWeb aiuta imprenditori e professionisti a costruire una presenza digitale efficace attraverso servizi su misura:
• Siti Web professionali – moderni, veloci e ottimizzati per Google.
• E-commerce completi – perfetti per vendere online in Italia e all’estero.
• Brand e logo design – identità visive riconoscibili e coerenti.
• Campagne Meta e Google Ads – per generare nuovi contatti e clienti in modo mirato.
Ogni progetto nasce per raccontare la tua attività in modo autentico e competitivo.
Lavoriamo con realtà di diverse regioni italiane e portiamo la stessa qualità anche alle attività del nostro territorio, con un obiettivo chiaro: non creare solo un sito, ma costruire risultati duraturi grazie a supporto umano, attenzione costante e collaborazione diretta.
Già tante realtà ci hanno scelto
Ristoranti, studi professionali, B&B e aziende locali si sono già affidati a CoralWeb per crescere nel digitale.
Sul nostro sito puoi scoprire i loro progetti e i risultati ottenuti.
👉 SCOPRI I NOSTRI CLIENTI e I NOSTRI ULTIMI PROGETTI
Consulenza e preventivo gratuiti
Che tu sia a Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Vieste o altrove sul Gargano (o in Italia), possiamo aiutarti a far crescere la tua attività online.
Richiedi ora una consulenza e un preventivo gratuiti, senza alcun impegno.
Parliamone insieme — e se preferisci, veniamo direttamente da te nella tua attività per una consulenza in loco.
⬇️ CONTATTACI ORA: ⬇️