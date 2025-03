Dal 31 Marzo alle 09.00 disponibile le puntate su Netflix di “Nuova Scena” con il manfredoniano Amon Wave

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La seconda stagione di “Nuova Scena” sarà composta da otto episodi, suddivisi in tre parti, tutti in uscita su Netflix. I primi quattro episodi, disponibili dal 31 marzo 2025, mostreranno le selezioni iniziali in diverse città italiane e a Londra.

In questa stagione incontreremo il cantante manfredoniano Giuseppe Palomba, in arte Amon Wave. “Nel programma porterò la mia città, porterò il mio quartiere”. Amon Wave sarà giudicato dalla giuria comporta da Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra.