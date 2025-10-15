[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 1° novembre arriva AeroItalia a Foggia: “Salvi tutti i voli”

Dal primo novembre la Lumiwings lascerà l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Prenderà il suo posto Aeroitalia, compagnia italiana privata fondata nel 2022. Sono salvi così i voli da e per Milano e Torino ai quali verrà aggiunta una terza tratta.

Ora è ufficiale.

Negli ultimi giorni Regione e Aeroporti di Puglia hanno incontrato in videocall Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia. La compagnia, che oggi conta tre milioni di passeggeri e 14 aeromobili, era seconda (dopo la Lumiwings) nella graduatoria della manifestazione di interesse.