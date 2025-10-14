Attualità ItaliaTecnologia

Da oggi fine del supporto a Windows 10: 400 milioni di pc a rischio sicurezza

Redazione14 Ottobre 2025
Il 14 ottobre 2025 segna una data storica per il mondo dell’informatica: Microsoft interromperà ufficialmente il supporto a Windows 10, il celebre sistema operativo lanciato nel 2015.

Cosa succede da oggi?

I computer con Windows 10 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, grazie alla pressione dell’Unione Europea e delle organizzazioni dei consumatori, gli utenti europei avranno un anno aggiuntivo di aggiornamenti estesi gratuiti, fino all’autunno del 2026.

Secondo un’analisi del Public Interest Research Group (PIRG), fino a 400 milioni di computer nel mondo non saranno in grado di effettuare l’aggiornamento a Windows 11, a causa dei requisiti hardware troppo stringenti imposti da Microsoft. Questa decisione rischia non solo di mettere a rischio la sicurezza informatica globale, ma anche di alimentare il problema dei rifiuti elettronici.

