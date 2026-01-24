Da Monte Sant'Angelo alla Camera dei Deputati: Roberta Totaro riceve il Premio "America Giovani" per il talento universitario

Tra i nomi dei giovani talenti provenienti dal Gargano figura anche quello di Roberta Totaro, premiata lo scorso 15 gennaio alla Camera dei Deputati in occasione del Premio “America Giovani“ per il ta...

Tra i nomi dei giovani talenti provenienti dal Gargano figura anche quello di Roberta Totaro, premiata lo scorso 15 gennaio alla Camera dei Deputati in occasione del Premio “America Giovani“ per il talento universitario.

Il Premio “America Giovani” viene assegnato ogni anno a mille giovani provenienti dagli Atenei italiani che si sono distinti per un percorso universitario di eccellenza in ambiti di particolare rilevanza culturale. L’iniziativa è orientata a sostenere concretamente l’ingresso dei premiati nel mondo del lavoro globale e ad affrontare le sfide internazionali.

Roberta Totaro, classe '2000, originaria di Monte Sant'Angelo, dopo il diploma presso il Liceo Classico Gian Tommaso Giordani, ha ottenuto la laurea triennale in Lingue e culture per il turismo e mediazione internazionale all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Nello stesso ateneo ha poi completato il percorso magistrale, con lode e conferimento della menzione speciale, in Relazioni internazionali e studi europei, con una tesi in Diritto Internazionale dal titolo: Il conflitto russo-ucraino e i limiti del divieto dell’uso della forza.

«Essere premiata presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati è stata un’emozione intensa e indimenticabile», ha raccontato la dott.ssa Roberta Totaro. «In quell’occasione, insieme agli altri ragazzi selezionati da tutta Italia, si è creata una bellissima atmosfera di condivisione: pur non conoscendoci, ci siamo sostenuti con applausi e sorrisi, come se fossimo parte di un’unica grande squadra. A rendere il riconoscimento ancora più significativo, è il fatto che non fosse possibile autocandidarsi: la selezione è avvenuta direttamente da parte della Fondazione Italia USA. Un aspetto che ha reso il premio motivo di particolare orgoglio».

Lo stesso riconoscimento prevede l’accesso a una borsa di studio per un executive master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, percorso formativo che la giovane neolaureata ha iniziato lo scorso novembre.