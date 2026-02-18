Cuori avrà una 4° stagione? “Dipende da tanti fattori”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 17 febbraio è andata in onda sui teleschermi di Rai 1 l’ultima puntata di Cuori, la nota fiction con protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati. Il finale di stagione ha conquistato oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a battere la concorrenza delle altre reti. A distanza di alcune ore dalla messa in onda dell’ultima puntata, i fans si stanno chiedendo se la fiction avrà una quarta stagione. Il portale Fanpage ha intervistato la sceneggiatrice di Cuori, Simona Coppini, la quale ha fatto delle interessanti dichiarazioni. La donna ha dichiarato su una possibile quarta stagione della fiction: “Abbiamo scritto la terza stagione come fosse l’ultima. Come vedrete nel finale, è una serie che ha una sua chiusura, ma eventualmente si può riaprire. Se volessero fare Cuori 4 sarebbe una bella sorpresa. La fiction Cuori era nata per una stagione, siamo alla terza. Gli spettatori invocano la quarta, è bello. Però dipende da talmente tante cose.”

La storia di Delia e Alberto potrebbe continuare nella quarta stagione di Cuori

Sempre a Fanpage, Simona Coppini ha parlato del futuro della storia di Delia e Alberto in vista di un’ipotetica quarta stagione di Cuori. La sceneggiatrice della celebre fiction di Rai 1 ha dichiarato le seguenti parole: “Sono una coppia meravigliosa, una storia si trova sempre per questi due attori e questi due personaggi che ormai sono diventati quasi reali. Sono due medici, si muovono in un ambiente in cui fioriscono milioni di storie. Secondo me le gambe per proseguire ci sono sempre.” La donna ha spiegato che ci sarebbe ancora del materiale per creare nuove storyline con protagonisti Delia e Alberto interpretati rispettivamente da Pilar Fogliati e Matteo Martari.