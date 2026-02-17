Cuori 3 come finisce su Rai 1? Svelato il destino di Delia e Alberto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cuori 3 continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Rai 1. Anche ieri 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata della fiction, ambientata in un ospedale di Torino. Le vicende con protagonisti Delia e Alberto hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti come Mediaset dove andava in onda Taratata, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Il pubblico a questo punto si sta chiedendo quale sarà il destino di Delia e Alberto in Cuori 3. Le anticipazioni dell‘ultima puntata prevista per martedì 17 febbraio in prima serata su Rai 1 rivelano che tutto l ‘ospedale si stringerà intorno ad Alberto mentre il sensitivo Fois accuserà un infarto dopo aver avuto una terribile visione.

Cuori 3 spoiler dell’ultima puntata

Ma i colpi di scena per quanto riguarda l’ultima puntata di Cuori 3 non sono ancora terminati. Dagli spoiler della serie tv con Matteo Martari si apprende che Serenalla capirà che Anna ha problemi del linguaggio che non sono imputabili soltanto alla rabbia. Fausto, invece, comprenderà che Virginia è stata picchiata e per questo cercherà di aiutarla innescando la gelosia di Roberta. Irma organizzerà un piano di vendetta distrutta dal dolore. Dopo una drammatica sparatoria, Delia e Alberto finiranno sotto osservazione. Il protagonista si sentirà del tutto impotente mentre Virginia cercherà rifugio da Fausto, scatenando la reazione di Roberta. Infine Delia accuserà un malore mentre Bruno cambierà vita, deluso dal padre.