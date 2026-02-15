Cuori 3, i nuovi personaggi che scuotono Le Molinette

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La terza stagione di Cuori 3 continua ad attirare l’attenzione del pubblico con volti nuovi e dinamiche narrative che ampliano lo scenario narrativo dell’ospedale torinese delle Molinette. Oltre ai protagonisti consolidati come Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari), la serie introduce personaggi che non solo arricchiscono il corpo della trama medico-drammatica ma aprono anche spunti emotivi e psicologici inediti. Le novità di casting mostrano come la fiction stia segnando un punto di svolta rispetto alle stagioni precedenti, inserendo figure che portano nuove tensioni professionali, storie personali complesse e una dimensione curiosamente sfumata tra scienza e sfera umana.

Nuovi arrivi alle Molinette: tra rigore e ambiguità

Tra i personaggi più discussi di questa stagione spicca Luciano La Rosa, interpretato da Fausto Maria Sciarappa, il nuovo primario di cardiochirurgia che subentra dopo la morte di Cesare Corvara. La Rosa non è semplicemente un medico autoritario: la sua rigidità professionale è il prodotto di ferite intime profonde, tra cui un errore del passato che ha segnato la sua famiglia e la malattia del figlio, costretto a vivere in un polmone d’acciaio. Il suo arrivo getta subito nuova luce sul reparto e amplifica i contrasti interni, mettendo a confronto metodi tradizionali e nuove esigenze organizzative mentre si confronta con colleghi abituati a dinamiche diverse.

Accanto a La Rosa, la stagione introduce Gregorio Fois, interpretato da Giulio Scarpati, personaggio che si distingue per la sua natura enigmatica: un sensitivo che entra nella storia per caso ma che finisce per incidere profondamente sulle certezze dei medici dell’ospedale. Fois (ispirato al filosofo e sensitivo Adolfo Gustavo Rol) viene presentato come un uomo dotato di intuizioni fuori dal comune, la cui presenza mette in discussione l’assoluta fiducia nel metodo scientifico. La sua interazione con Delia Brunello crea momenti di forte tensione narrativa, soprattutto perché costringe la protagonista a confrontarsi con domande che vanno oltre la medicina e sfiorano il terreno del non spiegabile. L’attore ha sottolineato in un’intervista che il personaggio è completamente di finzione, pur evocando per alcuni aspetti figure note nel mondo dell’esoterismo, e che il rapporto con gli altri medici porta una componente di libertà creativa alla serie.

La stagione offre anche altri inserimenti significativi: Bruno La Rosa, il figlio del primario alle prese con la poliomielite, la pneumologa Roberta Gallo che segue il caso del figlio di La Rosa con approccio deciso e talvolta conflittuale, e il giovane anestesista Luca Barbero che porta una ventata di carisma e innovazione nei corridoi dell’ospedale. Irma Monteu è un’altra figura chiave, una cantante con un passato difficile che si intreccia con la vita di Alberto e Delia, gettando ombre e riaccendendo questioni emotive irrisolte tra i protagonisti.